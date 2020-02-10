"Хорошими делами прославиться нельзя..." Соловей объяснил, почему Путин аннексировал Крым

Президент России Владимир Путин аннексировал украинский Крым, чтобы войти в мировую историю.

Такое предположение в интервью OBOZREVATEL сделал российский политолог Валерий Соловей. По его словам, лидера РФ не интересуют дела в России, ему важно, что о нем думают во всем мире.

Аннексия Крыма

"Путин считает, что на поприще успехов в России не снискать всемирной исторической славы и не войти в историю. Есть такая хорошая фраза "хорошими делами прославиться нельзя". То есть, подняв Россию экономически – в историю не войти. А вот вернув Крым – вот это да. Ну приятно же, когда пресс-секретарь докладывает "а вас снова назвали самым опасным человеком мира". Это льстит. Извращенно, но эта штука работает", – подчеркнул Соловей.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным СМИ, на одной из встреч в Киеве госсекретарь США Майк Помпео якобы заявил, что Украине вряд ли удастся вернуть аннексированный Крым.

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