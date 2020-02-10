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10 февраля • обновлено в 18:47
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"Хорошими делами прославиться нельзя..." Соловей объяснил, почему Путин аннексировал Крым

4.7т
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Президент России Владимир Путин аннексировал украинский Крым, чтобы войти в мировую историю.

Такое предположение в интервью OBOZREVATEL сделал российский политолог Валерий Соловей. По его словам, лидера РФ не интересуют дела в России, ему важно, что о нем думают во всем мире.

Аннексия Крыма

Аннексия Крыма

"Путин считает, что на поприще успехов в России не снискать всемирной исторической славы и не войти в историю. Есть такая хорошая фраза "хорошими делами прославиться нельзя". То есть, подняв Россию экономически – в историю не войти. А вот вернув Крым – вот это да. Ну приятно же, когда пресс-секретарь докладывает "а вас снова назвали самым опасным человеком мира". Это льстит. Извращенно, но эта штука работает", – подчеркнул Соловей.

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Как сообщал OBOZREVATEL, по данным СМИ, на одной из встреч в Киеве госсекретарь США Майк Помпео якобы заявил, что Украине вряд ли удастся вернуть аннексированный Крым.

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Автор
Катерина Иванова
Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Владимир Путин Валерий Соловей
Место
Россия
Теги
Новости России Крым
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Комментарии
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Karpenko Aleksey
Karpenko Aleksey
Другими словами когда весь Мир кричит, что Хутин ху @ ло, Хутину приятно. Наверное осальные пацаки разделяют чувства луноликого старца.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Соловья  с позором выгнали с МГИМО за работу на американскіе фонды.Пополнил команду лузеров Гудковых,Пономаревых,Г а в н о п о л ь с к и х ,Бабченко,Вороненков,Медоваров.Их объединяет любовь к иностранным деньгам и желание их получать грязными способами.Тут финал один.Переезд в демократическую Украину с обязательным покушением от Г Р У.Когда за хлебом пойдёт в магазин.Даже не интересно как то
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Веллер о путине. Чу! слышите умолкнувший звук божественной пушкинской речи? -"Властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретый славой, над нами царствовал тогда... Его мы очень смирным знали, когда не наши повара орла двуглавого щипали у березовского шатра!.."
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