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10 сентября • обновлено в 22:48
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Горели 500 тонн масла: в России произошел пожар на складе. Видео

4.5т Читать материал на украинском

Во вторник, 10 сентября, в поселке Дружный Богородского района Нижегородской области (Россия) вспыхнул масштабный пожар на складе горюче-смазочных материалов в промзоне.

Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС сообщает "РИА Новости" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Сообщение о возгорании на складе ГСМ в промзоне "Кудьминская" поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу Богородского района после 18:00. Огонь распространился на 5 тысяч квадратных метров.

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В Нижегородской области вспыхнул пожар на складе

В Нижегородской области вспыхнул пожар на складе

Twitter Константина Поликарпова

В Минздраве сообщили, что в результате ЧП пострадали 2 человека. Одного из них увезли в ожоговый центр.

В России вспыхнул пожар на складе

В России вспыхнул пожар на складе

Скриншот из видео

Отмечается, что пожар охватил два склада – один кирпичный, второй – металлический, а также два административных здания – одно- и двухэтажное, три автомобиля и бочки с маслом.

Пожару присвоили 4 ранг сложности. К тушению были привлечены 96 человек и 26 единиц техники (среди них пожарный поезд).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в центре Москвы загорелось четырехэтажное здание.

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Место
Россия
Теги
Новости России пожар
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Обычное расейское разгильдяйство;На складе трое работяг сообразили на троих,хряпнули пару рюмашек..Закурили..Ну,и имеем то,что имеем...Это,чисто расейское.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Сколько тварей здохло?
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Махов Макс
Махов Макс
]{ацапы, а сколько украли, можно узнать? Бгггггаааа
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