Горели 500 тонн масла: в России произошел пожар на складе. Видео

Во вторник, 10 сентября, в поселке Дружный Богородского района Нижегородской области (Россия) вспыхнул масштабный пожар на складе горюче-смазочных материалов в промзоне.

Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС сообщает "РИА Новости" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Сообщение о возгорании на складе ГСМ в промзоне "Кудьминская" поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу Богородского района после 18:00. Огонь распространился на 5 тысяч квадратных метров.

В Нижегородской области вспыхнул пожар на складе Twitter Константина Поликарпова

В Минздраве сообщили, что в результате ЧП пострадали 2 человека. Одного из них увезли в ожоговый центр.

В России вспыхнул пожар на складе Скриншот из видео

Отмечается, что пожар охватил два склада – один кирпичный, второй – металлический, а также два административных здания – одно- и двухэтажное, три автомобиля и бочки с маслом.

Пожару присвоили 4 ранг сложности. К тушению были привлечены 96 человек и 26 единиц техники (среди них пожарный поезд).

В Нижегородской области загорелся склад для хранения маслаhttps://t.co/FHVIsNeXEO pic.twitter.com/uUy87c5LC0 — РИА Новости (@rianru) September 10, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в центре Москвы загорелось четырехэтажное здание.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.