Горели 500 тонн масла: в России произошел пожар на складе. Видео

Во вторник, 10 сентября, в поселке Дружный Богородского района Нижегородской области (Россия) вспыхнул масштабный пожар на складе горюче-смазочных материалов в промзоне.
Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС сообщает "РИА Новости" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Сообщение о возгорании на складе ГСМ в промзоне "Кудьминская" поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу Богородского района после 18:00. Огонь распространился на 5 тысяч квадратных метров.
В Нижегородской области вспыхнул пожар на складе
Twitter Константина Поликарпова
В Минздраве сообщили, что в результате ЧП пострадали 2 человека. Одного из них увезли в ожоговый центр.
В России вспыхнул пожар на складе
Скриншот из видео
Отмечается, что пожар охватил два склада – один кирпичный, второй – металлический, а также два административных здания – одно- и двухэтажное, три автомобиля и бочки с маслом.
Пожару присвоили 4 ранг сложности. К тушению были привлечены 96 человек и 26 единиц техники (среди них пожарный поезд).
В Нижегородской области загорелся склад для хранения маслаhttps://t.co/FHVIsNeXEO pic.twitter.com/uUy87c5LC0— РИА Новости (@rianru) September 10, 2019
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