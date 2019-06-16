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Целый город хочет выйти из РФ: озвучен прогноз

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Обращение жителей города Киселевск (Кузбасс, Россия) к премьер-министру Канады о предоставлении убежища является акцией, которая вряд ли будет поддержана жителями других городов РФ.

"Такая же ситуация практически во всех регионах России", - сказал OBOZREVATEL российский журналист Игорь Яковенко.

Комментируя факт необычного обращения, журналист пояснил: "Я полагаю, что в таком же состоянии находится 90% граждан России. Абсолютная безысходность. Безысходность в плане экологии, в плане зарплат, в плане пенсий, в плане вообще условий жизни".

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"Люди живут в ситуации, когда примерно у четверти населения нет нормальных туалетов, и дети просто тонут в этих уличных сортирах, поэтому я думаю, что гражданство Канады или какой-то другой нормальной страны – это реальная мечта", - добавил Яковенко.

В то же время, по его мнению, акция не имеет перспектив по ряду объективных причин. Прежде всего, потому, что "нет организаторов, которые бы смогли возглавить и координировать этот процесс".

Если же такой организатор найдется, ему грозит уголовное преследование за посягательство на территориальную целостность РФ, - заметил журналист.

Уличный туалет, Россия. Иллюстрация

Уличный туалет, Россия. Иллюстрация

Газета.Ру

Вместе с тем он убежден: инициатива жителей кузбасского города не будет наказана. "Я думаю, что ничего страшного с ними не будет", - сказал он.

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Как писал OBOZREVATEL, жители российского Кузбасса обратились к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить им убежище. На видео, которое опубликовал журналист Денис Казанский, люди жалуются на неблагоприятную экологическую обстановку, в связи с чем возрастает риск онкологических заболеваний.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персоны
Игорь ЯковенкоДжастин Трюдо
Место
Россия
Тег
Новости России
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