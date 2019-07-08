"Гори в аду!" Канделаки набросилась на Саакашвили из-за скандала в Грузии

Российская пропагандистка и телеведущая Тина Канделаки бурно отреагировала на оскорбления президента РФ Владимира Путина в эфире грузинского телеканала "Рустави-2" и напала на бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Об этом она написала в своем Тelegram-канале. По словам Канделаки, "Рустави-2", "бенефициаром которого является Саакашвили, пробил дно и уже не сможет опуститься ниже".

"В начале одной из программ ведущий долго, грязно и по-уличному оскорблял президента моей страны (Путина. – Ред.), как делают наиболее отмороженные радикалы, стоящие за самыми жестокими преступлениями в Грузии", — прокомментировала российская телеведущая.

Канделаки набросилась на Саакашвили из-за скандала в Грузии

Пропагандистка отметила, что и телеканал, и руководство Грузии обязаны принести извинения.

"Не думаю, что Владимиру Путину нужны эти извинения, но это единственный способ сохранить "остатки" лица в стране, где возможен такой эфир", — заявила Канделаки.

По ее словами, Саакашвили — преступник, негодяй и подлец, место которого в тюрьме.

"Такие люди, как он, — причина самых кровавых бойнь, оставляющих после себя руины. Я желаю ему гореть в аду и с полным основанием делаю это от имени всего грузинского народа", — высказалась пропагандистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, грузинский ведущий Георгий Габуния обматерил главу России Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави-2". Выступление телеведущего вызвало шквал возмущения со стороны российских пропагандистов. В частности, на Габунию напали российский журналист Владимир Соловьев и главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян.

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