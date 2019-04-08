Гниль, помои и отходы: город в России накрыла экологическая катастрофа

Российская Чита является одним из самым грязнейшим и заваленным мусором городом в Российской Федерации

Об этом на своей странице в "Живом Журнале" рассказал блогер Илья Варламов, отметив, что город ему напоминает "мусорное средневековье".

"В Чите не просто грязно, в Чите – настоящая экологическая катастрофа, бедствие, чрезвычайная ситуация. В Чите не просто грязно, в Чите люди живут буквально на свалках, а нечистоты выливают за окно. Некоторые районы Читы сегодня можно описывать строками из учебников истории. Примерно так выглядели средневековые города, утопающие в нечистотах", – говорится в публикации.

Варламов рассказал, что горожане буквально выплескивают помои на улицы города.

"Ни в одном городе России я не видел такого ужаса, как в Чите. В свое время меня поразила Махачкала, там действительно было очень грязно. Но в Махачкале люди не выливают нечистоты себе под окна, также их спасает большое количество скота, который ходит по улицам и пожирает пищевые отходы. В Чите коров нет, поэтому свалки под окнами начинают гнить, заволакивая жилые дома сладковато-кислым тяжелым запахом разлагающихся отходов", – рассказал об ужасах городской жизни россиянин.

При этом блогер добавил: при общении с местными жителями он понял, что люди просто смирились с состоянием города.

"Они считают это нормальным. Они считают, что обсуждение этой проблемы оскорбляет их! Да, когда я удивился, что в Чите все за*рано, аборигены в комментариях начали соревноваться, кто больше оскорбился: "Люди, очнитесь! К вам домой придет посторонний человек, макнет вас носом в унитаз, а вы ему: спасибо, отец родной, макни, пожалуйста, еще раз", – заключил Варламов.

Мусор в Чите Блог Варламова

Мусор в Чите Блог Варламова

Мусор в Чите Блог Варламова

Мусор в Чите Блог Варламова

Мусор в Чите Блог Варламова

Мусор в Чите Блог Варламова

Мусор в Чите Блог Варламова

Мусор в Чите Блог Варламова

Мусор в Чите Блог Варламова

Мусор в Чите Блог Варламова

Мусор в Чите Блог Варламова

Мусор в Чите Блог Варламова

Мусор в Чите Блог Варламова

Мусор в Чите Блог Варламова

Мусор в Чите Блог Варламова

Мусор в Чите Блог Варламова

Мусор в Чите Блог Варламова

Мусор в Чите Блог Варламова

Мусор в Чите Блог Варламова

Мусор в Чите Блог Варламова

Мусор в Чите Блог Варламова

Мусор в Чите Блог Варламова

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали фотографии заваленных мусором городов в аннексированном Россией украинском Крыму.

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