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Гниль, помои и отходы: город в России накрыла экологическая катастрофа

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Российская Чита является одним из самым грязнейшим и заваленным мусором городом в Российской Федерации

Об этом на своей странице в "Живом Журнале" рассказал блогер Илья Варламов, отметив, что город ему напоминает "мусорное средневековье".

"В Чите не просто грязно, в Чите – настоящая экологическая катастрофа, бедствие, чрезвычайная ситуация. В Чите не просто грязно, в Чите люди живут буквально на свалках, а нечистоты выливают за окно. Некоторые районы Читы сегодня можно описывать строками из учебников истории. Примерно так выглядели средневековые города, утопающие в нечистотах", – говорится в публикации.

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Варламов рассказал, что горожане буквально выплескивают помои на улицы города.

"Ни в одном городе России я не видел такого ужаса, как в Чите. В свое время меня поразила Махачкала, там действительно было очень грязно. Но в Махачкале люди не выливают нечистоты себе под окна, также их спасает большое количество скота, который ходит по улицам и пожирает пищевые отходы. В Чите коров нет, поэтому свалки под окнами начинают гнить, заволакивая жилые дома сладковато-кислым тяжелым запахом разлагающихся отходов", – рассказал об ужасах городской жизни россиянин.

При этом блогер добавил: при общении с местными жителями он понял, что люди просто смирились с состоянием города.

"Они считают это нормальным. Они считают, что обсуждение этой проблемы оскорбляет их! Да, когда я удивился, что в Чите все за*рано, аборигены в комментариях начали соревноваться, кто больше оскорбился: "Люди, очнитесь! К вам домой придет посторонний человек, макнет вас носом в унитаз, а вы ему: спасибо, отец родной, макни, пожалуйста, еще раз", – заключил Варламов.

Мусор в Чите

Мусор в Чите

Блог Варламова

Мусор в Чите

Мусор в Чите

Блог Варламова

Мусор в Чите

Мусор в Чите

Блог Варламова

Мусор в Чите

Мусор в Чите

Блог Варламова

Мусор в Чите

Мусор в Чите

Блог Варламова

Мусор в Чите

Мусор в Чите

Блог Варламова

Мусор в Чите

Мусор в Чите

Блог Варламова

Мусор в Чите

Мусор в Чите

Блог Варламова

Мусор в Чите

Мусор в Чите

Блог Варламова

Мусор в Чите

Мусор в Чите

Блог Варламова

Мусор в Чите

Мусор в Чите

Блог Варламова

Мусор в Чите

Мусор в Чите

Блог Варламова

Мусор в Чите

Мусор в Чите

Блог Варламова

Мусор в Чите

Мусор в Чите

Блог Варламова

Мусор в Чите

Мусор в Чите

Блог Варламова

Мусор в Чите

Мусор в Чите

Блог Варламова

Мусор в Чите

Мусор в Чите

Блог Варламова

Мусор в Чите

Мусор в Чите

Блог Варламова

Мусор в Чите

Мусор в Чите

Блог Варламова

Мусор в Чите

Мусор в Чите

Блог Варламова

Мусор в Чите

Мусор в Чите

Блог Варламова

Мусор в Чите

Мусор в Чите

Блог Варламова

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали фотографии заваленных мусором городов в аннексированном Россией украинском Крыму.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

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Ткачук Татьяна
Ткачук Татьяна
Так вот почему буряты в нашем Донецке и Луганске ходили раззинув варежку, как на выставке в музее! Они даже не догадывались, что можно не гадить себе под ноги!
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
и эта срань кокошная претендует лидировать в мире,да это ж варвары
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Забралов Ник
Забралов Ник
шо означає "накрила"? та вони правильно обурюються!! Бо живуть живуть так віками!!! Це звичайна картина із життя скрєп.. Почитайте Алєпського чи інших західних пілігримів середньовіччя, котрих занесло туди.. Порівняйте спогади про Україну, де двір і хата простолюдина виглядала незрівнянно чистішою і охайнішою, ніж палаци вельмож (баляр :) ) в скрєпах..
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