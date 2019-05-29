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Главный социолог России объяснил резкое падение рейтинга Путина

1.3тЧитать материал на украинском

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров объяснил причину снижения рейтинга президента России Владимира Путина.

Так, по его мнению, рейтинг главы государства снизился из-за того, что россияне "не верят в то, что жизнь завтра будет лучше, чем сегодня", передает РБК.

"А что значит жить лучше? Это значит: когда начнут расти наши доходы?" — отметил Федоров.

Владимир Путин

Владимир Путин

Социолог добавил, что последние пять лет доходы граждан России не растут. "Это людей сильно напрягает, и даже, я бы сказал, в каком-то смысле удивляет", — считает руководитель ВЦИОМа.

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Как отметил Федоров, острая фаза кризиса в России закончилась в 2016 году, однако за прошедшие три года "жить лучше не стало, хотя кризис позади".

Как сообщал OBOZREVATEL, в России запаниковали из-за выходок Кремля, а само население начинает считать время нынешнего президента Владимира Путина тупиком.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Борисова Валентина
Борисова Валентина
Oгpoмное cпacи6о всем тeм, кто показал мне этoт сaйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁64h7lmn Пpосто пpoйдя пpоcтой oпрoc пoлучилa почти полyгoдoвyю зарплату)) Пoльзyйтеcь, пoка eщe еcть возможнocть=)
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Ну тут всё просто как 2х2: на чужом несчастье своего счастья не построишь ! А это и Приднестровье, и Абхазия, и Донбасс, и Сирия - россияне пора выводы делать ! Или ...
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