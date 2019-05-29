Главный социолог России объяснил резкое падение рейтинга Путина

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров объяснил причину снижения рейтинга президента России Владимира Путина.

Так, по его мнению, рейтинг главы государства снизился из-за того, что россияне "не верят в то, что жизнь завтра будет лучше, чем сегодня", передает РБК.

"А что значит жить лучше? Это значит: когда начнут расти наши доходы?" — отметил Федоров.

Владимир Путин

Социолог добавил, что последние пять лет доходы граждан России не растут. "Это людей сильно напрягает, и даже, я бы сказал, в каком-то смысле удивляет", — считает руководитель ВЦИОМа.

Как отметил Федоров, острая фаза кризиса в России закончилась в 2016 году, однако за прошедшие три года "жить лучше не стало, хотя кризис позади".

Как сообщал OBOZREVATEL, в России запаниковали из-за выходок Кремля, а само население начинает считать время нынешнего президента Владимира Путина тупиком.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.