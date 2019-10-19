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19 октября • обновлено в 18:08
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Патриарх Кирилл сравнил аборты с язычеством: в чем суть

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Глава Российской православной церкви патриарх Кирилл сравнил аборты с языческими жертвоприношениями.

Он резко раскритиковал искусственное прерывание беременности во время выступления на Всемирном русском народном соборе (ВРНС), передает 360tv. Выбор между количеством детей и качеством их жизни церковник назвал ложным.

"Для людей нашего времени это выглядит совершенно ужасно, но разве не похожей логикой руководствуются родственники, уговаривающие женщину совершить аборт ради карьеры?" – сказал предстоятель РПЦ.

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Глава РПЦ подчеркнул, что "первым среди прав человека является право человека на жизнь, и отмена этого права перечеркивает или делает бессмысленными все остальные права".

Он признал, что отказавшиеся от рождения детей люди действительно живут богаче, но усомнился в том, что это делает их счастливее.

"Мы призываем отстаивать это основополагающее право на жизнь с момента зачатия и право рождения. И когда семья строит жизненные планы, и когда государство вырабатывает долгосрочную стратегию, мы призываем при сравнении со всеми прочими правами... отдавать приоритет праву на жизнь", – сказал он.

Отметим, в 2019 году ВРНС посвящен теме сбережения народа Российской Федерации.

Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл

Официальный сайт РПЦ

Как писал OBOZREVATEL, накануне патриарх Кирилл сделал скандальное заявление о Православной церкви Украины, назвав ее раскольнической группировкой.

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Тема
Здоровье
Персона
Патриарх Кирилл
Место
Россия
Теги
РПЦ религия Новости России
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Попович Олег
Попович Олег
Как танки освячивать то это скрепно, как аборты то нет, да не пошёл бы он куда подалее двуличная личность.
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