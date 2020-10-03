Гиркина "взяли на лазерный прицел" в московском кинотеатре из-за маски. Фото и видео

Бывшего главаря террористического формирования "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) заметили в одном из московских кинотеатров.

Несмотря на карантинные ограничения, он явился без маски. Из-за этого сотрудница кинотеатра начала светить в лицо террористу лазерной указкой. Соответствующее видео в Twitter опубликовала пользователь под ником "штейн" (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).

На протяжении нескольких секунд ролика, пока Гиркину светили лазером в лицо, он сидел полностью неподвижным и даже не моргал.

Пользователи в соцсетях бурно отреагировали на видео. Один из них написал, что нельзя светить лазером в глаза, на то получил ответ: "Электрический стул тоже никому не приносит пользы, однако его прописывают отдельным личностям".

в зале дома кино стоит женщина, которая светит в глаза зрителей без масок лазерной указкой. уникальные кадры: так выглядит прицел в голову игоря стрелкова/гиркина pic.twitter.com/IjwltVKT57 — штейн (@shteyni) October 2, 2020

Напомним, что Гиркин является одним из подозреваемых по делу сбитого Boeing-777 на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 "Амстердам – Куала-Лумпур", был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.