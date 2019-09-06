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6 сентября • обновлено в 09:24
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Герман Обухов
Герман Обухов
Глава Фонда «Стоп Информ Террор», США Все статьи автора

Цемах давно кормил бы собой земляных червей

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Является ли Владимир Цемах главным свидетелем по делу о сбитом малазийском Боинге или он случайный человек в этом процессе? Это лучше знают военные эксперты и сотрудники спецслужб. Можно сказать однозначно, что ключевыми свидетелями по такому громкому и скандальному преступлению должны быть члены экипажа БУКа, пальнувшего из Снежного по Боингу. Где этот экипаж? Голландские и немецкие журналисты провели в 2014 году совместное независимое расследование.

Они смогли узнать следующее: установка БУК вместе с экипажем после возвращение в Курск получила приказ передислоцироваться в Забайкальский военный округ. Однако! До этого округа так и не добралась, а куда-то "исчезла" в дороге вместе с экипажем. Родственники экипажа были также в неведении о местонахождении своих сыновей и мужей. Журналисты сделали свой вывод: экипажа БУКа, стрелявшего по Боингу, уже нет в живых.

Устранение нежелательных и опасных свидетелей вообще-то обычное дело для КГБ-ФСБ. Доказательств тому более, чем достаточно. Вспомните убийство генерала Рохлина в 1998 году, подготовившего государственный переворот с помощью верных ему частей российской армии. Через несколько дней после его убийства в двух километрах от его дома нашли три обгоревших трупа. Как установили опять же независимые следователи – это была группа тех, кто реализовал заказ на устранение генерала. На кону стояла вся страна и миллиарды долларов, награбленных олигархами.

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Освобождение Цемаха: четыре версии спецоперации

Вне сомнений эта спецоперация проводилась не без участия спецслужб РФ. Более поздние события показывают неизменность в методах КГБ-ФСБ по отношению к опасным свидетелям и перебежчикам, как это случилось с Литвиненко, а позже с Березовским и Патаркацишвили, которые помогли Путину стать президентом (о чем они позже сожалели). Или загадочное убийство Бориса Немцова, свидетеля очень многих преступлений российской власти.

Возможно, Цемах знает много, а может быть наоборот – очень мало. Если бы он знал все и являлся носителем секретной информации, то скорее всего уже кормил бы собой земляных червей. Украинским спецслужбам надо теснее сотрудничать с ЦРУ и ФБР, чтобы иметь максимально полную информацию о намерениях Кремля. Кроты и осведомители американской разведки, осевшие в нужных кабинетах Москвы еще в начале 90-х, делают свое дело, так что в Вашингтоне знают все или почти все о "кремлевских старцах" и их планах.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе На Донбассе сбит Boeing-777 Обмен пленными
Персона
Владимир Цемах
Место
Россия
Теги
Боинг МН17 Новости России обмен
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