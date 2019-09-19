На границе Бурятии и Иркутской области российские спецслужбы задержали якутского шамана Александра Габышева, который пешком шел в Москву ради "обряда изгнания Путина из Кремля".

Шаман Александр Габышев Комсомольская правда

По словам очевидцев, подъехали два автобуса с полицией, ворвались в его палатку, повалили на землю большой толпой, с автоматами и дубинками, а затем погрузили в машину вместе с его тележкой и увезли в сторону Улан-Удэ – столицы республики Бурятии. Трасса в это время была перекрыта спецслужбами с оружием. В операции участвовало несколько десятков человек.

Напомню, что Александр Габышев начал свой поход против Путина в марте этого года и прошел уже около 2800 километров. Казалось бы, идет себе шаман пешком в Москву, но и что тут такого? Но многие россияне в личных беседах часто отмечали это явление, называя его чуть ли не самым интересным событием года. Мол, "не стоит уж таки сильно критиковать россиян за их пассивность перед властью. Вот у нас не только москвичи выходят на митинги (20 тысяч для 15-миллионного города), но и в регионах людям это все осточертело. Даже есть такой шаман, который идет изгонять Путина из Кремля".

Ради справедливости стоит отметить, что никто из них так и не верил, что шаман доберется до этой Москвы и в этом они были правы.

Шамана задержали этой ночью, и могут возбудить дело по статье… "Организация экстремистского сообщества". А экстремизм в России – это лет 10, как минимум.

Оказалось, что президент Путин, который пугает всех своими Искандерами, сам дрожит от страха перед обычным шаманом. И это в ХХІ веке.

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