Вот в Чехии и в целом в Евросоюзе дело идет к тому, что локдаун кончится в конце мая - первой неделе июня. Внутренние границы откроют, не все, но многие. В Центральной Европе, где цифры совсем хорошие, тем более. Но ясно, что внешние границы открывать будут гораздо медленнее.
Что это значит для России? В первую очередь, заметим, что Кремль очень плохо в глобальном медийном смысле ведет локдаун: на весь мир показали давку в метро, теперь еще и "русские православные" в храмах, статистика у Кремля странноватая. В итоге в отношении русских будет опасение: вирус бессимптомный, тесты у русских сомнительные, откроем это направление тогда же, когда и китайцев. При этом довольно быстро все эти многотысячные полчища "синих паспортов" получат возможность ездить (дипломатические поездки откроют, конечно), а Кремль раздал этих диппаспортов примерно, как русских паспортов в Донбассе.
А вот студенчество, соискатели, все те, кто хотел и мог поехать работать по контрактам, все эти "обмены" и просто туризм - все это будет закрыто надолго в направлении Евросоюза. Все это сильно ударит как раз по остаткам либеральных слоев больших городов в России. Потому что сама возможность ездить не только в Пхукет с детьми, но и постоянно ездить в Европу поддерживала определенную атмосферу, как и возможность отправлять детей на учебу. За год-два сложится ситуация, при которой сотрудник Russia Today подпадает под графу "деловая поездка" и ему выездная виза, соответствующая согласованному с Евросоюзом порядку, а абитуриент из Астрахани - не подпадает. Вокруг этого возникнет и "блатной бизнес", как это обычно в России, бизнес "справок" и попадания в "правильный список"... Вот это все как-то неприятно. Но это приходит в голову, когда из Европы смотришь на те видеоизображения и заголовки, которые производят кремлевские медиа...
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