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16 сентября • обновлено в 05:15
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Засело в умах многих: экс-генерал КГБ объяснил, почему Путин хочет вернуть Украину

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Возвращении Украины под политическое влияние России – это вопрос ее национальной гордости, преимущества и самодостаточности.

Поэтому Кремль аннексировал Крым и начал войну на Донбассе, как только Украина развернулась от него в сторону Запада в 2014 году, сказал в интервью OBOZREVATEL бывший генерал и руководитель внешней разведки КГБ Олег Калугин.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

24 канал

"Украина – это бывшая Киевская Русь и неотъемлемая часть славянского народа – вдруг повернулась в другую сторону от России. Это стало вызовом для Кремля. Поэтому ее возвращение назад станет для россиян не только политической самодостаточностью, но и политическим преимуществом. Это возобладало в уме Путина и других руководителей России. Отсюда аннексия Крыма и война на Донбассе", – уверен он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Украина и международное сообщество вынудит президента России Владимира Путина прекратить оккупацию Крыма и Донбасса. Такое мнение высказал экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Аннексия Крыма
Персоны
Олег Калугин Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Донбасс Крым Новости России
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