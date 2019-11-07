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7 ноября • обновлено в 17:17
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Запретное мнение
Запретное мнение
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Если Путин встанет не с той ноги...

1.1т

Главной причиной запрета продажи смартфонов без российского ПО является то, что в случае необходимости, через это самое программное обеспечение правительство планирует взламывать смартфоны.

Какой-нибудь яндекс браузер, который ранее получил доступ к файловой системе, обновится на особую версию, а потом "сдаст" ФСБ все фотографии, местоположение и телефонную книгу.

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Таким образом, даже смартфоны оппозиционеров или журналистов на ios системе станут в разы уязвимее.

И если Telegram через систему push уведомлений может обходить блокировку роскомнадзора, то как системой push будет пользоваться яндекс или Mail Group — даже страшно вообразить.

Путинская РФ - это как Матрица под управлением Агента Смита. Всё, что здесь производится ставится либо на службу системе, либо жёстко уничтожается.

Представим, что в одно утро Путин встанет не с той ноги и ему почудится революция.

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Будет включён рубильник, отключающий страну от иностранного интернета. Потом будут интернированы все, кто состоит в электронной базе оппозиционеров или активных участников митингов (например, 10 000 человек по всей РФ).

Далее будет введен комендантский час и полный запрет на собрания.

20-е не кажутся чекистско-олигархической элитке радужными, но и просто так уходить никто не собирается.

Поэтому можно даже не сомневаться, что в Кремле уже разработана куча планов по тому, как сделать протесты менее радикальными, распылить усилия гражданских активистов и точечно выбить ситуационных лидеров.

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Запретное мнение Запретное мнение
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Источник
Источник: Telegram Запретное мнение
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
«Если Путин встанет не с той ноги...», то откусит Одессу и Херсон и подарит истинным хозяевам Закарпатье, Буковину и Лемберг.
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Бредятина.....
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