Президент России Владимир Путин во время разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что российский оппозиционер Алексей Навальный мог сам принять яд из группы "Новичок". Об этом сообщила французское издание Le Monde. – ред.

Понятия не имею, откуда Le Monde знает содержание разговора Путина с Макроном? Для меня это полная загадка. Вряд ли они подслушивают линию связи. Поэтому я бы не предавал значение этой публикации, написать же можно что угодно.

Что реально произошло в отравлении Навального – не знает никто. Мы знаем лишь некоторые факты. Первый –Навальный был отравлен и это подтвердили три разные лаборатории в Германии, Франции и в Швеции, что особенно важно. Почему важно? Швеция считается одной из самых независимых стран. Это первый факт.

Второй. Врачи в Омске заявили, что никакого яда в организме Навального нет. Это может говорить о двух вещах – либо о полном техническом непрофессионализме омских врачей, что непохоже на правду. Лечили они его довольно грамотно. Либо они следовательно врали и раз это так, то личного мотива у них нет. Навальный им ни враг, ни друг и ни сват. Значит, они врут под приказом.

Из этого следует вывод, что на врачей давило российское государство, что вызывает подозрение в их адрес.

Что такое российское государство? Вряд ли это министерство образования, культуры или даже Дума. Трудно представить, что у них есть яд, которым они травят Навального. Следовательно понятие государство сужается до тех организаций, у кого есть или может быть яд военного происхождения. Это спецслужбы.

Но если бы Навального хотели убить – его бы убили и никакой яд для этого не нужен. Людей, заговоренных от пули, на белом свете не существует.

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