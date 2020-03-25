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25 марта • обновлено в 19:19
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Игорь Чубайс
Игорь Чубайс
Российский философ-россиевед, доктор философских наук Все статьи автора

Эпидемия в Китае началась в декабре. Где Путин был раньше?

1.4т

Про обращение Путина: что не сказано, какие меры необходимы.

Ни слова не сказано о реальной ситуации - никаких цифр – сколько человек под подозрением, у скольких выявлен вирус, какова динамика, каков прогноз, сроки, даты…

Не прямо, а только через косвенные индикаторы – перенос "любимого голосования" и неделя "каникул" - власть признает, что ситуация крайне тяжелая.

Вопрос – где президент был раньше, почему не обратился к стране две недели, месяц назад, эпидемия в соседнем Китае началась в декабре, а не в марте! Вечное опаздывание президента: 41-й год, "3 июля" вместо "22 июня" - неизлечимый порок системы, не 75-я а 103-я годовщина исторического отставания!

Западное общество солидарно, они доверяют власти и поддерживают друг друга. Они реально и добровольно друг другу помогают.

Наше общество разрушено. Это не Италия, здесь никто не будет петь гимн. Народ не доверяет власти. Он расколот на коррумпированно-сверхбогатых – с одной стороны и обездоленных и едва сводящих концы с концами – с другой стороны. Преследование гражданской активности и советское доносительство, сохраняющееся в пост-СССР, убивают российскую солидарность.

Необходимо! Не налог на вывод капитала, это смешно! Необходима экономическая система, которая не выталкивает, а привлекает финансы. Ввести прогрессивную систему налогов, миллионеры (долларовые) не должны платить те же 13% налогов, что и врачи и учителя с зарплатой 10 тысяч - рублей.

Необходимо прекратить заниматься самообманом, необходимо прекратить войну с Украиной! Вернуть наших военных из Украины и из Сирии.

Нам нужно "сбережение народа", а не увековечение власти!

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Автор
Игорь Чубайс Игорь Чубайс
Тема
Коронавирус
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник: Facebook Игоря Чубайса
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Qurd Boz
Qurd Boz
Уважаемый г-н Чубайс почему то забыл про уход с Крыма...Не хорошо как-то...
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