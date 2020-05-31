Элита в Кремле дрожит. Если Путин начнет "сходить с ума", будет зачистка – интервью с Михаилом Касьяновым

"Сила Путина сегодня зависит только от одного – от денег. Призыв "За Родину, за Путина" без денег не работает"

"Российские элиты боятся и понимают, что вскоре для них может начаться очень неприятный период"

Дворцовых переворотов в Кремле быть не может, потому что там некому устраивать подковерные игры. Тем более, что нынешняя сила российского президента – в деньгах. Призыв "За Родину, за Путина" без денег не работает, с деньгами – да. Поэтому он так держится за резервные фонды, которые заморозил, а взамен начал печатать деньги.

Что будет, если они иссякнут? Такие риски в связи с экономическим кризисом увеличиваются с каждым днем – об этом OBOZREVATEL рассказал бывший премьер-министр России Михаил Касьянов.

В первой части интервью читайте о рухнувших планах президента РФ Владимира Путина из-за пандемии коронавируса.

– Какой шанс у нынешних оппозиционеров вроде Алексея Навального или даже журналиста Юрия Дудя заменить Путина? Новый президент России – это бывший политик, силовик или совершенно новое лицо?

– Это вопрос не одной личности, а объединения групп людей, которые и сформируют это правительство. Кто-то из них будет выполнять одну функцию, кто-то другую. Это не означает, что на одном лидере сосредоточится все. Будет группа ответственных людей, демократически настроенных, убеждённых в правильности предлагаемой политики. Они соберутся вместе и между собой, если это временное правительство, распределят обязанности. В случае выборов – кто победит в них, тот сформирует правительство: или через Государственную думу, или через прямые выборы президента.

Если же мы говорим о какой-то чрезвычайной ситуации (когда народ перестанет терпеть и сметет беззаконие), тогда в России будет временное правительство. Но в нормальной ситуации, конечно, это свободные выборы без всякого электронного голосования, лишь в физической, бумажной, форме и под контролем самих граждан.

Так происходит в нормальных демократических странах. Даже в самых продвинутых государствах голосуют бумажками. Да, в Эстонии голосуют электронно, но там народ очень сплочен, люди доверяют друг другу и своим властям.

Для большой страны такие формы не подходят. У нас уровень доверия между различными группами нулевой. Тем более к власти. Поскольку она десятилетиями обманывает граждан, никто ей не верит. Люди должны сами контролировать свой выбор и свое решение.

– У околопутинских элит все хорошо в жизни?

– У них все хорошо, но они уже начинают волноваться. Некая дрожь по телу уже пошла. Для многих из них Запад уже закрыт, для некоторых его могут закрыть завтра. А если Путин начнет "сходить с ума" дальше, внутри этих элит начнется зачисточка. Конечно, все они боятся и понимают, что вскоре для них может начаться очень неприятный период.

– Есть такая точка зрения, что в целом им с Путиным неплохо: делают, что хотят, у них есть государственное финансирование, все их грехи тем временем списываются на президента.

– Это так, но не касается всех, кто работает в государственной власти. Есть нормальные чиновники, которые готовы исполнять свои чиновничьи обязанности.

Михаил Касьянов рассказал о ситуации в России

Те, кто имеет доступ к каким-то незаконным обогащениям, волнуются за свое будущее. А обычным чиновникам, как и обычным военным и бюджетникам, чего волноваться? Они и сейчас имеют работу, и потом она у них будет.

– Верите в теорию неких дворцовых переворотов в Кремле?

– Нет, таких переворотов быть не может. Там некому переворачивать. Недовольство внутри может быть, это вопрос ощущения и насколько силен Путин. Сила Путина сегодня зависит только от одного – от денег. Система принуждения и давления тоже зависит от денег. Призыв "За Родину, за Путина" без денег не работает, с деньгами – да. Вопрос денег – ключевой. Поэтому Путин так держится за резервные фонды. Он знает, что вся элита вокруг него тоже ощущает это. И как только денег не будет, все поймут – Путин ослаб.

– Если деньги закончатся, что вполне реально, как он будет действовать?

– Он уже сейчас дал разрешение печатать их. В этом году вся объявленная им помощь будет профинансирована за счет напечатанных денег. Резервные фонды замораживаются, они не тратятся. Это огромные суммы, примерно 10% в год ВВП. Общие показатели инфляции сейчас низкие – 3,5%, к концу года будет около 6%, но для большинства людей, которые не покупают телевизор и холодильник каждый год, она будет достигать 25%. Что такое инфляция? Это налог на бедных. Это все мы уже проходили. К сожалению, это состояние возвращается вновь, но уже преднамеренным и циничным способом.

– Кремль усиленно работает с Западом в вопросе снятия санкций и надеется, что в условиях пандемии ему пойдут навстречу.

– В большинстве стран такие ходы невозможны. Со стороны России была какая-то гуманитарная помощь, нужность которой ставилась под сомнение принимающей стороной. И вот в обмен, значит, снимите с нас санкции, мы все в одной лодке. Но так просто нормальных людей, которые живут по своим принципам и уважают общепринятые ценности, не проведешь. Никакой торговли с авторитарным режимом, который так относится к своим гражданами, ежедневно ущемляя их права, допускать нельзя.

В России ведь уже не осталось даже рыночной экономики. Через несколько месяцев начнется передел собственности. То, что средний бизнес не сможет удержать в своих руках, имею в виду хорошие коммерческие предприятия, перейдет в руки "правильных" людей. Это те, кто прислушиваются к начальству и все исполняют.

Говоря об отмене санкций, я не вижу, что у путинской системы есть какие-то шансы что-либо изменить. Тем более, что санкции были введены из-за войны на Донбасса и аннексии Крыма, а я не вижу, что тут могут быть какие-то серьезные подвижки со стороны Путина. Возьмем даже "Северный поток-2". Несмотря на то что немецкое правительство говорит: "Мы – за Северный поток-2", оно не хочет обходить последнюю директиву Европейского Союза. Это означает, что половина новой трубы и мощностей должна быть использована другими поставщиками газа. То есть "Газпром" может заполнить эту трубу только наполовину.

Я к тому, что последовательность европейских политиков понятна. Видно, что люди, избранные на высокие государственные посты, привержены тем ценностям, по которым их избрали.

– Что Путин будет делать с Украиной? Он хочет закончить войну на Донбассе в этом году?

– Не думаю, что это у него сейчас в приоритете. Ныне главное – пройти голосование по поправкам в Конституцию, а дальше уже можно формулировать новую повестку. Путин сильно озабочен именно этим. Его январский план, который должен был закончиться майским праздником и триумфом парада победы с лидерами многих стран – пока терпит крах. Путину просто необходимо поставить все запланированные галочки, пусть и не так эффектно. Новая политика у него будет с осени. Посмотрим, что к тому времени станет с населением.

Митинги в Москве

Не исключаю, что народ начнет буянить. Пока не массово, а локально. Даже если в одном моногороде на предприятии не будут платить денег, а это тысячи неработающих людей, начнутся волнения. Существует большая вероятность этого. Осень может быть непростой, даже если Путин утвердит свою власть еще на 16 лет.

– Украинцев интересует, когда он оставит Украину в покое. Такое возможно?

– Это разговор не сегодняшнего месяца, конечно. Давайте проанализируем и посмотрим, что у нас будет происходить осенью, когда снимутся карантинные ограничения и в Европе, и в России тоже. Когда начнется восстановление нормальных хозяйственных и политических связей, тогда можно будет об этом говорить. Когда ваше правительство станет на ноги, получит кредиты МВФ, профинансирует свои долги еще на год, разработает еще одну программу, примет законы, которые требует МВФ (справедливо требует), тогда посмотрим. Вы укрепитесь у себя, у нас что-то произойдет такое. Тогда можно будет делать прогноз.

– Что будет с Крымом? Решение вопроса отложено на десятилетия?

– Да, это вопрос долгого ящика. Я это говорил сразу, поскольку в отличие от Донбасса по Крыму были проведены все конституционные формальные процедуры, а теперь еще дополнительно закреплены в ней. Крым не в текущей повестке. Между решением проблем Донбасса и решением проблем Крыма – очень большая разница.

– Крым чей?

– Я вам, всем вашим СМИ тысячу раз говорил, что осуждаю то, что я называю аннексией. Это неправомерные действия.

– Так Крым – это Украина или Крым – это Россия?

– Крым – это Украина. И это было незаконное отторжение части территории украинского государства.

– Как вы к Путину лично относитесь?

– Личного отношения у меня нет. Политик Путин для страны России принимает вредные решения.

– Многие считают, что Путин начала 2000-х был неплохим президентом. Почему он изменился и стал таким агрессивным?

– Да, Путин моего времени, начала 2000-х, и сегодняшний – это совершенно разные Путины. Тогда был Путин, который демонстрировал приверженность демократическим ценностям, и вместе мы сделали много полезного для страны. Я работал во главе правительства, и со своей командой нам удалось добиться вывода страны на траекторию устойчивого экономического роста. Путин это поддерживал, но потом он стал меняться. Сейчас это совершенно другой человек, неприемлемый для страны президент и руководитель. Неприемлемый.

Михаил Касьянов и Владимир Путин

– Почему он стал таким агрессивным?

– Я считаю, что тогда, в самом конце 90-х, когда президент Ельцин назначил Путина премьер-министром и потом поддержал его как своего преемника, и в последующие четыре годы, когда мы вместе с ним работали, Путин демонстрировал приверженность нормальному демократическому рыночному пути развития. Теперь я уверен, что тогда он имитировал свои демократические убеждения. На самом деле, он и был тем Путиным, каким стал сейчас – офицером КГБ со всеми советскими подходами и способами контроля населения. Он не смог трансформироваться и переосмыслить происходящее после падения Союза, как это сделали многие граждане.

Я, например, тогда работал в Госплане, гражданском ведомстве. После крушения советской тоталитарной системы демократические ценности стали базовыми в жизни. Путин делал вид, что он также стал приверженцем демократических ценностей. Мне с опозданием, но стало абсолютно ясно, что работая в ведомстве спецслужб, люди не перестраивают свое мировоззрение и остаются в том мире, в который их погрузили в школе КГБ. Это подкуп, шантаж и провокация. Такими инструментариями пользуются офицеры КГБ. К сожалению, Путин, будучи офицером КГБ и президентом страны, по-прежнему использует эти методы в своей политике.

– Такое впечатление, что ныне противостояние в мире из контекста "Россия и Запад" перешло в "Запад и Китай". Наверное, для Кремля обидно, что РФ сошла с повестки дня. Начинают говорить, что Россия в этом смысле становится даже младшим партнером Китая.

– Пока это не так, конечно. Никогда мы не подчинялись Китаю, но Путин действительно проявляет слабость. Заигрывая с Китаем, он как бы демонстрирует Западу, который ввел против него санкции, что у него есть альтернатива. Путин находится в вынужденной ситуации, в том числе с точки зрения международной политики в отношении Китая. Продолжая упорствовать в своих заблуждениях, он борется с Западом, а с другой стороны, ослабляет позиции России в многополярном мире. Надеюсь, это ослабление – фактор временной политики. Со сменой и уходом Путина баланс и место демократической России в конструкции мирового порядка будут восстановлены.

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