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Елена Кудренко
Елена Кудренко
БлогерВсе статьи автора

Россияне, ни дня без Украины не можете. Не надоело еще?

4.3т

Центр России - это Украина?

Предполагаемый опрос украинцев на улицах украинских городов (скажем, до начала войны, так реальнее будет).

Киев.

- кого бы вы хотели в президенты России?

- да мне какое до них дело?

Харьков.

- а вы что думаете по поводу российского закона №..., принятого вчера?

- что?.. Да плевать на них, мне что - заняться больше нечем?

Новости
"Европа или Россия?" Порошенко поставил украинцев перед выбором. Видео

Львов.

- як вважаєте, росiянам потрiбно пiдтримувати Навального?

- де росiяни, а де я))). Ви б ще про пiнгвiнiв мене запитали. Нащо менi та країна третього свiту?..

Полтава.

- что бы вы посоветовали россиянам в этот день, когда им нужно проявить себя сознательными гражданами своей страны?

- ох, та йдiть лiсом зi своїми росiянами. Чхати на них!..

Новости
Украина это же "где-то в России". Россия ее и успокоит

Ну и так далее. Напротив, в России без украинского вопроса не проходит ни часа информационного эфира. Они - наши фанаты. Думают о нас, пытаются быть похожими на нас, ну и похоже - зависят от нас. В то время, как каждый российский закон для Украины проходит незаметно, то каждый украинский для россиян - задевает их за живое.

Буду предельно корректна. Всегда лучший выбор - это жить своим умом. Заниматься своими делами. Копаться в своем белье. Не стараться жить чужой жизнью - а начать жить своей. А иначе жаль таких зависимых и ранимых соседей.

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Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

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Автор
Елена КудренкоЕлена Кудренко
Темы
Российско-украинский конфликтроссийская пропаганда
Место
Украина
Теги
пропагандаРоссияНовости России
Источник
Источник:Facebook Елены Кудренко
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
фантомная имперская боль и способ замылить пиплу глаза на собственные проблемы.. с начала гибридной войны пуйлостана на обоз со всех щелей повыползали гибридные тараканы-тролли ихтамнетии, из той же серии
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Tkach Alik
Tkach Alik
Это поразительно, но кацапы знают о нас все - поименно знают всех наших губернаторов, министров, многих мэров, руководителей спецслужб, журналистов. Они все знают про цены в наших магазинах, про ЖКХ, сколько стоит бензин на наших АЗС,сколько стоит проезд в нашем транспорте А я вот ничего про них не знаю, только фамилии прездента и премъера, нескольких политиков и телеведущих. и все. Потому что мне пох вся эта запердыщенская помойка
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Кто без кого не может? У тупой хохлухи ни одной статьи без России не обходится а на Обозе 90% новостей из российских ресурсов. Хохлядь вроде обеими полужопиями уже в Европе а тупое свиное рыло по прежнему в сторону России повернуто и воняет их гнилой пасти говном.
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