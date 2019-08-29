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Елена Кудренко
Елена Кудренко
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Россия выросла за счет Украины, набила пузо и непомерно обнаглела

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Можно иметь разные точки зрения на одну и ту же ситуацию:

- русские грабили Украину, потому что считали ее своей территорией, а со своим можно делать все, что угодно.

- это было именно ограбление. Позорное, бесстыдное и циничное. Украина была под советской оккупацией, вплоть до развала Союза.

Но я бы еще подвергла сомнению пару десятков лет "независимости".

Львовский историк Ростислав Шмагало приводит следующие данные. После печально известной революции на момент 1922 года русские вывезли из Украины:

- 63 коллекции скифского золота;

- 158 коллекций раннеславянских сокровищ (из них только из села Мала Перещепина - золота 25 кг, серебра 50 кг);

- из церквей Центрально-восточной Украины большевики вывезли 45 650 кг серебра, три пуда золота и 1397 каратов драгоценных камней;

- в Москву и Петербург вывезли 150 частных коллекций из 200 тыс предметов, стоимость которых в 1922-м году составляла миллиард российских рублей. Практически весь объем золотого запаса Российской империи 1915 года.

Я как-то смотрела видео про Черновцы, где гид показывала каменных львов на ступеньках какого-то старинного здания. Так вот, настоящие львы из ценного камня, созданные европейскими скульпторами, были вывезены из Черновцов на партийные дачи в Россию. И мы даже представить себе не можем весь масштаб грабежа Украины нашими соседями.

Крымское золото в наши дни - очередное подтверждение сути грабителя.

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Голодомор. Наше зерно они поставляли партийной верхушке. Продавали за рубеж. Уникальные иконостасы из украинских церквей были проданы россиянами в музеи Америки, а их столица ела и пила за счет жизней, замученных голодом украинских детей.

Наш украинский газ, с наших месторождений в шестидесятых они выкачали, потребили и даже продали. Напротив, когда они наконец открыли свои месторождения - свой газ они Украине стали продавать за деньги.

Крым стал тем Крымом, куда хлынули туристы - за украинский счет. Нет данных о том, что Россия вложила в него хоть копейку своих денег.

Сегодня они вывозят наши заводы, наше оборудование, наше имущество с оккупированных территорий. И еще набираются наглости заявлять, что они все эти годы "кормили х*хлов", и как мы их всех тем самым "з*еб*ли".

А получается все наоборот - Московская Федерация за наш счет выросла, набила пузо и в конечном итоге непомерно обнаглела. Украв у нас нашу долю после распада СССР, не открыв архивы, не разглашая точную информацию и просто поставив перед фактом и нас, и Беларусь, и другие постсоветские страны - она нас как обычно ограбила.

Другая, но смежная тема - наши человеческие ресурсы. Война, стройка века, украинские мозги и присвоенная история...

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Но знаете, что? Долги РФ перед Украиной можно перечислять долго. Все ведь упирается в практичные вещи - для меня как минимум. Я понимаю, что все эти годы никто из личностей, возглавлявших нашу страну, не имел достаточной воли, чтобы поднимать вопросы масштабного грабежа на мировой арене. Что Кравчук, что Кучма, что Янукович - приняли ситуацию как есть. Наверное, первым двум было что-то понятно, но зачем создавать себе дополнительные проблемы рядом с внушительным соседом? А Януковичу было пох*й. Ему ограбить одну только Украину было достаточно.

Все изменилось лишь в 2014-м году, когда впервые политика и позиция Украины стала такова, что Газпром оказался нам должен. И это повлекло бы за собой многие интересные события - иски, претензии, требования компенсации награбленного, поднятие тех самых старых вопросов нашей истории, в которые брезговали или боялись лезть все наши предыдущие правители. Мы только начали входить во вкус.

Сегодня мы вообще не имеем на официальном уровне защитника страны, которому было бы важно и нужно восстановить справедливость. У него свои, мелкие делишки.

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Автор
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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости России
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