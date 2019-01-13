Экипаж не удержал: в России произошло серьезное ЧП с пассажирским самолетом

В России самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время вылета в Прагу из Шереметьево.

Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на источник. "Самолет авиакомпании Smartwings выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после 300 метров разбега перед взлетом из Шереметьево", — отмечено в заявлении.

По словам источника, экипаж не удержал самолет, в результате чего лайнер отнесло на 100 метров влево от взлетной полосы.

На борту находилось 40 пассажиров, пострадавших якобы нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее провал миллиардного проекта российского самолета МС-21, производство которого оказалось под угрозой из-за санкций США, высмеяли пользователи сети.

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