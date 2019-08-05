"Дрожишь, НАТО?" Путина затравили за "атомный взрыв" под Красноярском

В сети пристыдили российские власти за взрывы боеприпасов на военных складах в Красноярском крае, напомнившие очевидцам атомную катастрофу.

Так, своим мнением поделился в Twitter блогер Vіtаuskаs, опубликовав видео с места ЧП (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Очередной прорыв в Красноярском крае. Прорвало, вернее взорвало, на этот раз военные склады. Пишут, что разлет осколков до 15 км. Если правда, то это уже не снаряды. Это уже ракеты. Дрожишь, НАТО? Трепещешь?" – написал он.

Взрывы в Ачинске АиФ

Пользователи присоединились к обсуждению страшных кадров с военной части.

"Похоже на атомный взрыв", "У кого из местных есть счетчики радиации, замеряйте", "В отличие от лесных пожаров, это приятное зрелище, ещё, пожалуйста", "Сами себя уничтожат", "Знающие люди говорят, что если видно взрывную волну, то взорвалось не менее 500 килотонн", "Второй Чернобыль", – отметили в комментариях.

Очередной прорыв в Красноярском крае. Прорвало, вернее взорвало, на этот раз военные склады.

Пишут, что разлет осколков до 15 км. Если правда, то это уже не снаряды. Это уже ракеты.



Дрожишь, НАТО? Трепещешь? pic.twitter.com/6yK4ubblr4 — Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) August 5, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории военной части в Ачинском районе 5 августа начали взрываться боеприпасы. В результате ЧП пострадали минимум 8 человек, была объявлена эвакуация.

В сети россияне устроили панику из-за массовой эвакуации из Ачинска.

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