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"Дрожишь, НАТО?" Путина затравили за "атомный взрыв" под Красноярском

1.7т Читать материал на украинском

В сети пристыдили российские власти за взрывы боеприпасов на военных складах в Красноярском крае, напомнившие очевидцам атомную катастрофу.

Так, своим мнением поделился в Twitter блогер Vіtаuskаs, опубликовав видео с места ЧП (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Очередной прорыв в Красноярском крае. Прорвало, вернее взорвало, на этот раз военные склады. Пишут, что разлет осколков до 15 км. Если правда, то это уже не снаряды. Это уже ракеты. Дрожишь, НАТО? Трепещешь?" – написал он.

Новости
"Солдаты в бомбоубежище": появились подробности взрывов на военных складах в России

Взрывы в Ачинске

Взрывы в Ачинске

АиФ

Пользователи присоединились к обсуждению страшных кадров с военной части.

"Похоже на атомный взрыв", "У кого из местных есть счетчики радиации, замеряйте", "В отличие от лесных пожаров, это приятное зрелище, ещё, пожалуйста", "Сами себя уничтожат", "Знающие люди говорят, что если видно взрывную волну, то взорвалось не менее 500 килотонн", "Второй Чернобыль", – отметили в комментариях.

"Дрожишь, НАТО?" Путина затравили за "атомный взрыв" под Красноярском
"Дрожишь, НАТО?" Путина затравили за "атомный взрыв" под Красноярском
"Дрожишь, НАТО?" Путина затравили за "атомный взрыв" под Красноярском
"Дрожишь, НАТО?" Путина затравили за "атомный взрыв" под Красноярском
"Дрожишь, НАТО?" Путина затравили за "атомный взрыв" под Красноярском

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории военной части в Ачинском районе 5 августа начали взрываться боеприпасы. В результате ЧП пострадали минимум 8 человек, была объявлена эвакуация.

В сети россияне устроили панику из-за массовой эвакуации из Ачинска.

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Тема
Взрывы на складах в Красноярске
Место
Россия
Теги
взрывы взрывы на складах Новости России
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