"Донбасс — это Украина": в Госдуме ответили на "хотелку" "ДНР" войти в Россию

Идея вхождения террористической организации "ДНР" в Россию является "пока неактуальной".

Об этом заявил российский депутат, член комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин, передает ФАН.

"На мой взгляд, это пока неактуально, учитывая, что мы стоим на почве Минских соглашений, а они этого не предусматривают. С другой стороны, мы-то призываем к выполнению этих соглашений, а Украина этого не делает", – рассказал он.

Российский политик считает, что чем дольше Украина не выполняет Минские соглашения, тем "ближе точка невозврата республик Донбасса в политическое пространство Украины".

"Люди на Донбассе уже привыкли жить без Украины. Тем более, что ничего хорошего для людей в Донецке и Луганске Украина не делает. Более того, она продолжает их подавлять, репрессировать, на политическом уровне отказывается от любого изменения риторики и содержания принимаемых решений", – высказывался депутат страны-агрессора.

При этом Затулин добавил, что официальная Москва считает "Л/ДНР" частью Украины.

Оккупированный Донбасс Вектор Ньюз

Как сообщал OBOZREVATEL, главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что считает "идеальным вариантом" вхождение отдельных районов Донецкой и Луганской областей в состав России на правах федеративного круга.

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