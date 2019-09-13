Главная Новости
13 сентября • обновлено в 10:23
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

"Донбасс — это Украина": в Госдуме ответили на "хотелку" "ДНР" войти в Россию

9.2т Читать материал на украинском

Идея вхождения террористической организации "ДНР" в Россию является "пока неактуальной".

Об этом заявил российский депутат, член комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин, передает ФАН.

"На мой взгляд, это пока неактуально, учитывая, что мы стоим на почве Минских соглашений, а они этого не предусматривают. С другой стороны, мы-то призываем к выполнению этих соглашений, а Украина этого не делает", – рассказал он.

Новости
"Упростим жизнь": у Зеленского решились возобновить выплаты жителям "ЛНР" и "ДНР"

Российский политик считает, что чем дольше Украина не выполняет Минские соглашения, тем "ближе точка невозврата республик Донбасса в политическое пространство Украины".

"Люди на Донбассе уже привыкли жить без Украины. Тем более, что ничего хорошего для людей в Донецке и Луганске Украина не делает. Более того, она продолжает их подавлять, репрессировать, на политическом уровне отказывается от любого изменения риторики и содержания принимаемых решений", – высказывался депутат страны-агрессора.

При этом Затулин добавил, что официальная Москва считает "Л/ДНР" частью Украины.

Оккупированный Донбасс

Оккупированный Донбасс

Вектор Ньюз

Как сообщал OBOZREVATEL, главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что считает "идеальным вариантом" вхождение отдельных районов Донецкой и Луганской областей в состав России на правах федеративного круга.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Россия
Теги
Государственная Дума России ДНР террористы "ДНР" Донбасс
Поделиться в Facebook
9
Комментарии
50
19
Смешно
7
Интересно
9
Печально
18
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Виня Ксения
Виня Ксения
Именно поэтому рассея активно выдает свои аусвайсы жителям Донбасса.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
П А
П А
Очень колоритное фото.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Голдобин Алексей
Голдобин Алексей
Россия окупант вон из Украины.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
1 из 2 ответов | показать все
70rus xxx
70rus xxx
Голдобин Алексей, ну где ты раньше был?Все сразу кинулись в россыпную.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3

Блоги / мнения

ads pixel