Депутату Путина порвали щеку за замечание: подробности

В РФ жители Челябинска избили депутата Тракторозаводского района от "Единой России" (партия президента РФ Владимира Путина) Александра Курочкина.

Он поплатился за то, что неоднократно делал им замечания. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в местной полиции.

Отмечается, что на политика напали нетрезвые посетители одного из заведений, которое торгует алкоголем на первом этаже многоэтажки.

В РФ жители Челябинска избили депутата от "Единой России" Александра Курочкина Фото с архива Александра Курочкина

Со слов пострадавшего, он сделал компании пяниц замечание за шумное поведение в вечернее время. Те не выдержали и набросились на него с дракой.

В частности, били шесть человек, в том числе бейсбольной битой. В результате драки депутату порвали щеку.

"Моя девушка крикнула с балкона, что вызовет полицию, они убежали", — сказал Курочкин.

Информацию об избиении политика подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. По данным правоохранителей, "заявление о избиении гражданина 1989 года рождения было зарегистрировано в отделе "Советский". Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Челябинской области России сотрудница одной из больниц отругала пациентку за "неподобающее" поведение и протерла ей лицо тряпкой, вымоченной в испражнениях.

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