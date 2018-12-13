''Даже собака Путина – это государство'': Портников разнес новшества в России

Внесенный в Госдуму РФ законопроект, который предлагает наказывать за публикации в интернете, выражающие "в неприличной форме неуважение к государству и органам власти" 15 сутками ареста – это попытка пойти путем скандально известной китайской сверхцензуры.

Об этом в своем блоге на OBOZREVATEL заявил журналист Виталий Портников. По его мнению, этот законопроект является логичным продолжением неудач Роскомнадзора, пытавшегося блокировать неугодные Кремлю сетевые ресурсы.

Цензура в России

"Затем появились наказания за репосты, выглядевшие столь безумно, что о декриминализации заговорил сам Путин. И вот подоспел новый законопроект – о штрафах и 15 сутках за "оскорбление государства", а заодно общества, символики и органов власти. Если этот закон будет одобрен, любого интернет-пользователя, любого журналиста в России можно будет привлечь за банальное хулиганство", – возмутился он.

Пытаясь разобраться в нюансах парламентской инициативы, журналист заверил: в России любой мелкий чиновник, "любой депутатишка из бандитов" и "любой губернаторишка из охранников" мнят себя государством.

"Даже собака Путина мнит себя государством! Для того чтобы в России никого не оскорбить, нужно просто выключить компьютер!" – заявил Портников.

Виталий Портников

Еще одна идея, которую, по его словам, рассматривает российская Госдума – наказание за публикацию "недостоверной информации под видом правдивых сообщений". Журналист уверен – таким образом Кремль получит законную возможность наказывать за правду.

"Если телевидение и Путин говорят, что "нас там нет", – а они там есть, если украинские корабли нарушают воображаемую границу России в Керченском проливе, – а ее там нет, если "Крымнаш" – а он не ваш, если Абхазия и Южная Осетия – независимые государства, а весь мир считает их Грузией, если Майданы организовывает Госдеп, а людей на площадях замечать не велено, – то что такое тогда "недостоверная информация"? Весь российский официальный эфир состоит из "фейковых новостей", лжи, оскорблений и агрессии. Правду можно выискать разве что в интернете – но депутатишки хотят за это штрафовать", – взорвался Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кремле объяснили низкий уровень жизни в России последствиями двух мировых войн и развала Советского Союза. В сети уже высмеяли такое заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

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