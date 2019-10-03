"Давай, иди, пупсик!" В России школьники жестоко поиздевались над ребенком из ансамбля Резника

В России в одной из школ ученики старших классов окунули головой в унитаз солиста детского ансамбля "Маленькая страна", которым руководит российский поэт Илья Резник.

Хулиганы сняли на видео издевательства над ребенком, передает 360tv. Ребята на год старше силой окунули семиклассника в унитаз со словами "Давай, иди, пупсик!" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу доконца).

Классный руководитель мальчика уверила что, виновники произошедшего будут строго наказаны.

В свою очередь родители и руководство ансамбля считают, что ребенка систематически травят не только ученики, но и классная руководительница. А все из-за зависти, ведь мальчик поёт в ансамбле у Резника и снимается в ТВ-передачах.

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Наставница подростка из музыкального театра Ирина Романова рассказала, что его семья очень переживает из-за случившегося. А сам ребенок "находится в страшном состоянии".

"Папа мне позвонил, у него тряслись руки, он начал заикаться. Мама взяла трубку, она была в обморочном состоянии, в истерике, вызывали скорую. Вы не представляете, как она вчера кричала и рыдала в трубку", — рассказала женщина.

Как писал OBOZREVATEL, в российском Кемерово 51-летний отец на протяжении года издевался над своим 11-летним сыном, регулярно избивая и привязывая его цепью к 16-киллограмовой гире.

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