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7 мая • обновлено в 12:40
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"Черный день России": в сети вспомнили, как Путин 20 лет назад стал президентом. Знаковые фото

2.1т
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20 лет назад президент России Владимир Путин впервые вступил в должность президента страны.

Об этом событии в Twitter напомнил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, который опубликовал фото с инаугурации Путина. Тогда на церемонии присутствовал первый глава РФ Борис Ельцин.

Пользователи в комментариях хвалили главу Кремля за "развитие России" и "мудрое правление". Однако большинство комментариев были с критикой власти Путина. День первой инаугурации был назван "черным днем истории России".

Путин на инаугурации в 2000 году

Путин на инаугурации в 2000 году

Путин на инаугурации в 2000 году

Путин на инаугурации в 2000 году

"За 20 лет озеро превратилось в болото", "Позорные итоги этих 20 лет мы сейчас и наблюдаем", "Потерянное время страны и людей. Золотое время шайки", "Теперь 89 % всех денежных активов принадлежит 1 % населения", "Путиномика в прорыве", "20 лет назад был дан старт разграблению России и народа", "Полжизни с этой гнидой живем", "20 лет назад Россия семимильными шагами двинулась в Средневековье и крепостничество", – негодовали в сети.

Владимир Путин в 2000 году

Владимир Путин в 2000 году

Владимир Путин в 2000 году

Владимир Путин в 2000 году

Владимир Путин в 2000 году

Владимир Путин в 2000 году

"Черный день России": в сети вспомнили, как Путин 20 лет назад стал президентом
"Черный день России": в сети вспомнили, как Путин 20 лет назад стал президентом
"Черный день России": в сети вспомнили, как Путин 20 лет назад стал президентом
"Черный день России": в сети вспомнили, как Путин 20 лет назад стал президентом
"Черный день России": в сети вспомнили, как Путин 20 лет назад стал президентом
"Черный день России": в сети вспомнили, как Путин 20 лет назад стал президентом

Также были опубликованы знаковые карикатуры Сергея Елкина.

"Черный день России": в сети вспомнили, как Путин 20 лет назад стал президентом
"Черный день России": в сети вспомнили, как Путин 20 лет назад стал президентом
"Черный день России": в сети вспомнили, как Путин 20 лет назад стал президентом
"Черный день России": в сети вспомнили, как Путин 20 лет назад стал президентом
"Черный день России": в сети вспомнили, как Путин 20 лет назад стал президентом
"Черный день России": в сети вспомнили, как Путин 20 лет назад стал президентом
"Черный день России": в сети вспомнили, как Путин 20 лет назад стал президентом
"Черный день России": в сети вспомнили, как Путин 20 лет назад стал президентом

Как сообщал OBOZREVATEL, рейтинг президента России Владимира Путина упал до исторического минимума – 59% поддержки.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Новости России соцсети
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Комментарии
2
5
Смешно
11
Интересно
0
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Iva Vit
Iva Vit
Это и черный день для либерастов штатовского пула...а також день начала выдворения советников америкосовских из всех гос учреждений...
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3
2
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Когда пришёл Путин, в России был полный развал, нищета, зарплаты бюджетникам не платились по полгода, бастовали шахтёры, шла гражданская вoйна, люди спивались и yмирали от безнадеги, армия была разрушена и дискредитирована. За 20 лет Путин полностью изменил страну. Вoйны нет, армия стала второй в мире, продолжительность жизни достигла 74 лет, люди живут хорошо и мирно, Крым вернулся, строятся дороги, школы и больницы. Посмотрите на ютубе серию видео "как изменился Воронеж, Новосибирск, Красноярск..." и так далее. Завидуйте, paгули!
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2
2
Поэт незалежнiй
Поэт незалежнiй
Истерят одни жды, а все карикатуры сделаны Елкиным)))
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