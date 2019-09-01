"Черная метка": российский социолог объяснил громкое убийство врага Путина в Берлине

Убийством российской ФСБ чеченского активиста и бывшего полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине 23 августа, президент Владимир Путин шлет черную метку немецкому руководству.

Об этом в своей статье для Мnews написал российский социолог Игорь Эйдман. По его словам, таким образом он демонстрирует, что "может убить кого угодно, где угодно, что жизни и смерть людей в Германии в его власти".

"Путину, видимо, сильно надоели нотации не очень строгих, но достаточно приставучих западных менторов, которые постоянно пытаются его "воспитывать". Очередным наглым преступлением у них дома, российский диктатор демонстрирует, что плевать хотел на их нравоучения. Он говорит Западу, мол, мы заставим вас принять нас такими, какие мы есть, с нашими киллерами, бандитами, ворованными миллиардами, аннексиями и террором", – допустил Эйдман.

Аслан Масхадов и Зелимхан Хангошвили ВВС

По его словам, Путин ведет себя с западным миром, как хулиган приличной школы, родителям которого принадлежит газовая компания, отапливающая школьное здание. Они постоянно ведут с ним воспитательные беседы и как только хотят поставить ему положительную оценку за поведение, как тот делает новую пакость.

"Так же примерно ведут себя по отношению друг к другу Путин и лидеры западных стран. Как только Запад приближается к восстановлению партнерства с российскими властями, они совершают новое преступление. Пока лидеры G-7 обсуждали возможность возвращения России, в центре Берлина, недалеко от резиденции канцлера был убит враг Кремля, ветеран борьбы за независимость Чечни Зелимхан Хангошвили", – напомнил Эйдман.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии в центре Берлина убили 40-летнего этнического чеченца Зелимхана Хангошвили. В парке Кляйнер Тиргартен к нему на велосипеде подъехал мужчина и дважды выстрелил в голову, после чего быстро уехал прочь.

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