"Пойти вперед": Украине предложили готовиться к войне с Россией

Украине следует предпринимать меры к тому, чтобы безболезненно и полностью разорвать все отношения с Российской Федерацией.

"В интересах Украины было бы провести стратегию, которая была бы направлена на то, чтобы мы могли полностью разорвать отношения с Россией", – сказал в блоге OBOZREVATEL журналист и военный эксперт Юрий Бутусов.

"Но для этого государство должно подготовиться. Например, у нас многие объекты критической инфраструктуры, как, например, объекты атомной энергетики, по-прежнему, спустя 5 лет после начала войны, критически зависят от поставок из России. Поставки угля у нас по-прежнему замкнуты на России", – пояснил он.

По мнению Бутусова, разрывать отношения с РФ в сегодняшней ситуации будет означать "сразу же самих себя парализовать".

Владимир Путин, Сергей Шойгу во время поездки в Северо-Западный федеральный округ Официальный сайт президента РФ

"Государство должно быть нацелено на то, чтобы в любой момент быть готовым ответить на российскую агрессию, возможно, объявить войну, возможно, самим пойти вперед и разорвать отношения", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил: "Пока от господина Зеленского мы не услышим четкое определение тому, что происходит на Донбассе, мы не сдвинемся с мертвой точки, мы не закончим эту войну".

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