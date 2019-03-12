Даже не знаю, чему стоит удивляться больше? Активности путинских лоббистов в Германии? Или нашим средствам массовой информации, которые вновь и вновь (как "Шпигель") предоставляют им великолепную площадку для наглой пропаганды в интересах Кремля (на современном языке "фрейминг" — когнитивное искажение, при котором форма подачи информации влияет на её восприятие).

Причем делают это настолько часто и повсеместно, что всё больше и больше людей в Германии уже даже начинают верить в то, что Путин просто несчастная жертва злобного Запада. Эту кремлевско-кагэбешную легенду можно опровергнуть в три секунды: ладно Запад, но ни одна другая страна-соседка не хочет действительно более тесных отношений с Россией. Мало кто хочет эмигрировать в Россию. А федеральное правительство 🇩🇪 недавно умудрилось продавить стратегически важный для Путина проект "Северный поток 2", ещё больше подорвав единство Евросоюза.

Северный поток-2

Но поскольку лживые и абсурдные в своей сути кремлевские пропагандистские штампы слишком часто выдаются за "неоспоримые истины", всё это вводит читателей и зрителей в заблуждение и надолго остается у многих в головах. Причины: традиционный полезный идиотизм, иногда банальная трусость, иногда продажность или даже прямое соучастие.

Ни один политический пенсионер, по-видимому, не является слишком старым или бесполезным для Путина и его паутины ("следите за русскими деньгами"), поскольку некоторые СМИ представляют его как современного эксперта. Сегодня многолетнему советнику Гельмута Коля и одному из отцов объединения Германии Хорсту Тельтшику "Шпигель" предоставил возможность "давить на жалость" и весьма специфическим образом подавать информацию и трактовать факты — в крайне выгодном Кремлю свете. 78-летний ветеран германской политики рассказывает, какой "очаровательный, раскрепощенный и открытый" Владимир Путин. И что этот прекрасный человек, к сожалению, чувствует, что "европейцы его оттолкнули". Боже, бедная и несчастная жертва злобного Запада. И так по кругу и повторяется всё это без конца.

Печальный, скажу я вам, результат: явный успех московских политтехнологов и провал наших СМИ — Путин у нас гораздо популярнее президента США.

И, кстати, никто его не "отталкивает", как имеет наглость утверждать Тельтшик, наоборот, политики Европы его по-прежнему обхаживают и сюсюкаются с ним, несмотря на его нападение на Украину и прочие выходки. А всё это гораздо больше похоже на банальную пропаганду под видом журналистского интервью. Гамбургский журнал, по-видимому, не так и много усвоил из скандальной и позорной истории с журналистом-лжецом Релотиусом. С другой стороны, чего стоит ожидать от "Шпигеля", редакторы которого не в состоянии даже написать правильно имя своего собеседника.

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