Действительно ли "они" сошли с ума?

Все чаще приходится слышать фразу "Они там что, совсем о..ли?!" в качестве реакции на какую-нибудь новую инициативу или заявление российской власти. А я вот уже не уверен, что это гипербола.

Правящее сословие уверено в своем абсолютном социальном превосходстве над податной массой, "низшими классами". Оно серьезно считает себя новой аристократией, а свои рублевские особняки - новыми дворянскими гнездами. Причем социальное деление осмысливается уже в биологических категориях: есть высший вид господ и есть быдло, которому хватит для выживания 11 тыс. рублей .

Новости Историческая беда России

С медицинской точки зрения сознание "властителей" все больше приобретает клинические (или пограничный) черты. Трудно иначе охарактеризовать людей, которые периодически совершают оккультные обряды с целью обретения силы и власти, регулярно обращаются к шаманам при принятии важнейших общенациональных решений, напрямую общаются с "Космосом" и делают еще более фантасмагорические вещи.

А теперь скажите: какую политику может породить больной разум?

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