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Со 175 людьми на борту: в России Boeing не смог приземлиться. Видео изувеченного самолета

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В субботу, 15 июня, около 2 часов ночи, лайнер Boeing 737 со 175 пассажирами, летевшими из Москвы, совершил жесткую посадку в Краснодаре.

Самолет хвостом задел посадочную полосу в аэропорту, не сумев приземлиться с первой попытки — пассажиры и экипаж не пострадали, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Проведен осмотр места происшествия. Устанавливается сумма причиненного ущерба.

Боинг в Краснодаре совершил аварийную посадку

Боинг в Краснодаре совершил аварийную посадку

Кадр из видео

В пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ, сотрудники ведомства проводят проверку по факту жесткой посадки самолета. Отмечается, что из 175 человек, находящихся на его борту, никто за медицинской помощью не обращался.

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Также известно, что командир лайнера A-319 доложил о невозможности совершить посадку и уходе на второй круг. Однако при попытке осуществить маневр коснулся хвостовой частью взлетно-посадочной полосы. Несмотря на нештатную ситуацию, самолет удалось благополучно посадить.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Подмосковье рухнул самолет. ЧП произошло из-за отказа двигателя воздушного судна.

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Место
РоссияКраснодар
Тег
самолет
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Модеатор...а причём тут А 319?????
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
А вообще забавен идиотизм модеатора...Боинг и А-319...это разные самолёты...совершенно
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леня зе
леня зе
аааааа в воздухе завис .Д.Б.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
леня зе, висит)))))))))))))))))))))))))))))))))))Гудкова с названиями на Обозревателе непобедима))))))))))))))))))))
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