Boeing 737 с россиянами загорелся в небе: все детали

Пассажирский Boeing 737 экстренно приземлился в московском аэропорту "Внуково" из-за пожара в багажном отделении.

Об этом сообщает "ФАН" со ссылкой на источник в воздушной гавани. По его словам, самолет выполнял рейс в Прагу, но вскоре после вылета был вынужден вернуться обратно.

"Сработала сигнализация о задымлении и пожаре в багажном отсеке. Из-за нештатной ситуации было решено вернуться", — пояснил собеседник.

"Внуково"

Уточняется, что приземление прошло успешно, в штатном режиме. Якобы произошел сбой системы сигнализации пожаротушения, датчик сработал неправильно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в московском аэропорту Шереметьево произошло новое ЧП: 178 пассажиров рейса "Москва — Ереван" были эвакуированы из самолета Boeing 737 из-за задымления салона.

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