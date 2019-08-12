"Бились головой и обс*рались": всплыли новые детали жуткого крещения в России

Родственники ребенка, которого в Гатчине (Россия) едва не убил при крещении священник игумен Фотий, поделились новыми подробностями жуткого инцидента.

Мать мальчика, 24-летнюю Анастасию Алексееву, пригласили на встречу с епархией, на которой ей принесли извинения за грубое поведение священника, передает "НТВ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Первые секунды – шок и оцепенение. Когда пришла в себя, сразу постаралась забрать ребенка. Но оказалось, что клирик не был готов отпустить его до того, как завершит ритуал", – поделилась женщина.

Крещение в Гатчине

По ее словам, Фотий возмутился тем, что семья крестит такого большого ребенка. "Мол, с ним очень сложно справляться. Он прямо сказал, что у него были дети, которые бились головой и обс*рались", – рассказала Алексеева.

Как выяснилось, обряд обошелся семье в 3500 рублей. По словам деда мальчика Шамиля Шамсудинова, после случившегося у него до сих пор дрожат руки, когда он смотрит видео.

Кроме того, стало известно, что храм Покрова Пресвятой Богородицы в Мариенбурге – не первое место службы Фотия. Перед этим его несколько раз переводили из-за жалоб и скандалов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Российский священник игумен Фотий чуть не убил годовалого ребенка при крещении в храме в Гатчине. Видео жуткого инцидента появилось на YouTube. На нем монах силой окунает малыша в воду под истошные крики матери и самого ребенка.

Сам же игумен обвинил в скандале мать малыша. Он отметил, что крещение якобы проводилось по церковным правилам.

Мать ребенка рассказала, что священник еще до начала обряда вел себя грубо. Кстати, он даже отстранил от участия крестного ребенка, ссылаясь на то, что тот якобы плохо подготовился.

Стало также известно, что игумен засветился в ряде скандалов – от его рук пострадал не один малыш.

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