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"Бились головой и обс*рались": всплыли новые детали жуткого крещения в России

1.6т Читать материал на украинском

Родственники ребенка, которого в Гатчине (Россия) едва не убил при крещении священник игумен Фотий, поделились новыми подробностями жуткого инцидента.

Мать мальчика, 24-летнюю Анастасию Алексееву, пригласили на встречу с епархией, на которой ей принесли извинения за грубое поведение священника, передает "НТВ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Первые секунды шок и оцепенение. Когда пришла в себя, сразу постаралась забрать ребенка. Но оказалось, что клирик не был готов отпустить его до того, как завершит ритуал", – поделилась женщина.

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Крещение в Гатчине

Крещение в Гатчине

По ее словам, Фотий возмутился тем, что семья крестит такого большого ребенка. "Мол, с ним очень сложно справляться. Он прямо сказал, что у него были дети, которые бились головой и обс*рались", – рассказала Алексеева.

Как выяснилось, обряд обошелся семье в 3500 рублей. По словам деда мальчика Шамиля Шамсудинова, после случившегося у него до сих пор дрожат руки, когда он смотрит видео.

Кроме того, стало известно, что храм Покрова Пресвятой Богородицы в Мариенбурге – не первое место службы Фотия. Перед этим его несколько раз переводили из-за жалоб и скандалов.

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