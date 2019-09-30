"Бестолковые игры!" Россия пригрозила США за санкционный удар по людям Путина

Введение США новых санкций против России в связи с вмешательством в американские выборы не останется без ответа Москвы.

Такое заявление 30 сентября сделали в пресс-службе МИД РФ, назвав ограничения "антироссийским выпадом".

"Россия выражает крайнее недоумение новыми санкциями администрации США против российской стороны", – сказано в сообщении.

В МИДе подчеркнули, что им "осталось неясным", что "заставило вашингтонских бюрократов объединить... всех в один список, какое отношение самолеты и теплоходы имеют, как утверждается, ко вмешательству в американские выборы".

"В отношении некоторых лиц ограничения по непонятным причинам вводятся уже по второму и третьему кругу. То ли у авторов санкционных реестров не хватает фантазии, то ли они запутались в своих многочисленных списках", – сказано в тексте.

Россияне призвали американских политиков "прекратить бестолковые игры в санкции, результат которых равен нулю, вернуться на позиции здравого смысла".

Иллюстрация Антикор

Напомним, расширение санкций состоялось в отношении двух граждан России и трех компаний.

Юридические и физические лица, по данным Минфина США, имеют связи с российским бизнесменом, "поваром" президента Владимира Путина Евгением Пригожиным и так называемой фабрикой троллей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:

Словакия поддержала продление санкций против России, введенных из-за агрессии на территории Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила Вашингтон не пугать Москву новыми санкциями. Так российские дипломаты отреагировали на угрозу США ввести дополнительные санкции против РФ за покупку нефти у Венесуэлы.

Совет Европейского Союза расширил санкции против России, они будут действовать до 15 марта 2020 года. Речь идет о наказании за подрыв территориальной целостности и угрозы независимости Украины.

Оператор "Северного потока-2" компания Nord Stream 2 AG взялась "прогонять" различные сценарии, которые могут случиться при введении санкций.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.