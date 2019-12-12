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12 декабря • обновлено в 08:12
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Атаковал корабли Украины: всплыли скандальные данные о разбившемся в России МИ-28

8.9т
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Полк ударного вертолета МИ-28, который разбился поздно вечером 11 декабря в Краснодарском крае (Россия), причастен к атаке на украинские корабли вблизи Керченского пролива.

Об этом сообщает "Зеркало недели". Факт крушения вертолета подтвердили в Минобороны России, добавив, что случилось это из-за сложных метеорологических условий.

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На борту вертолета находился подполковник Алексей Склянкин, который был заместителем командира 55-го вертолетного полка по летной подготовке. Также там находился майор Руслан Кушниренко – командир эскадрильи МИ-28.

Согласно данным InformNapalm, именно вертолеты Ка-28 55-го полка атаковали украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" вблизи Керченского пролива осенью 2018 года.

МИ-28 разбился в Краснодарском крае

МИ-28 разбился в Краснодарском крае

Армейский вестник

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.

  • В плен попали 24 члена экипажа, при этом трое моряков получили ранения. Оккупанты незаконно поместили их в московскую тюрьму, обвинив в "незаконном пересечении государственной границы России".

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Россия
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Комментарии
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Южный Гарик
Южный Гарик
Судя пот видео, вертолеты тогда, только летали, осуществляя патрулирование и прикрытие подходов к мосту, если бы стреляли, ваши лоханки просто бы гнили на дне сейчас
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Крым Андрей
Крым Андрей
"Согласно данным InformNapalm, именно вертолеты Ка-28 55-го полка атаковали украинские..." даже тип вертолёта великие укрохакеры без ошибки определить не в состоянии... Но в остальном, да, это несомненная пэрэмога.
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3
3
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
После онижедетей, небеснойскотни, взорвавшегося кондиционера, кто будет верить уховислым?
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6
3
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Гусенцова Галина, тупая гусеница,ползи нах.
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1
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