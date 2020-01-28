"Рейтинг нужно с пола подымать!" Выкормивший молоком лося и спевший в караоке Путин насмешил людей

В России опубликовали архивные фото и видео с президентом Владимиром Путиным, на которых, кроме прочего, запечатлено как он поет.

Материалы появились на сайте Кремля 20.kremlin.ru, посвященному 20-летию с тех пор, как Путин занял пост президента (чтобы посмотреть ролики, поскролльте новость вниз).

Недавно обнародованные кадры сняты с 2010 по 2014 год. В этот период Путин занимал должность премьер-министра, а затем вернулся на пост президента России.

Путин спел Blueberry Hill Скрин видео

Главная страница проекта Скриншот сайта 20.kremlin.ru

Главная страница проекта Скриншот сайта 20.kremlin.ru

Материалы вызвали негативную реакцию многих пользователей сети. В частности, активно комментируют запись с благотворительного концерта в Санкт-Петербурге в 2010 году. На ней на тот момент премьер-министр Владимир Путин исполняет песню Blueberry Hill.

Главная страница проекта Скриншот сайта 20.kremlin.ru

Другой ролик, опубликованный Кремлем, был снят во время посещения Путиным национального парка "Лосиный остров" в том же 2010 году. На кадрах видно, как российский лидер из бутылочки кормит лося.

"После пенсионного геноцида таких песенок для поднятия рейтинга недостаточно. Мурку пусть споёт!" "Уже нечем рейтинг поднимать?" "Рейтинг от пола надо отдирать! Выборы на носу, а у них конь не валялся!" – пишут в комментариях под видео.

2010 год. Путин поет Blueberry Hill pic.twitter.com/wJKXLY9AEu — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 28, 2020

Скрин комментариев

Скрин комментариев

Скрин комментариев

Скрин комментариев

Скрин комментариев

Скрин комментариев

Скрин комментариев

Скрин комментариев

2010 год. "Не отниму, не бойся": Путин кормит лосенка в парке "Лосиный остров" pic.twitter.com/vFc1lNPpk4 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 28, 2020

Скрин комментариев

Скрин комментариев

Скрин комментариев

Скрин комментариев

Скрин комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно сеть повеселила реакция принца Чарльза из Великобритании на президента России Владимира Путина, который решил с ним поздороваться во время визита в Израиль. Момент с их встречей попал на видео.

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