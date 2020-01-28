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29 января • обновлено в 01:01
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"Рейтинг нужно с пола подымать!" Выкормивший молоком лося и спевший в караоке Путин насмешил людей

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В России опубликовали архивные фото и видео с президентом Владимиром Путиным, на которых, кроме прочего, запечатлено как он поет.

Материалы появились на сайте Кремля 20.kremlin.ru, посвященному 20-летию с тех пор, как Путин занял пост президента (чтобы посмотреть ролики, поскролльте новость вниз).

Недавно обнародованные кадры сняты с 2010 по 2014 год. В этот период Путин занимал должность премьер-министра, а затем вернулся на пост президента России.

Путин спел Blueberry Hill

Путин спел Blueberry Hill

Скрин видео

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Скриншот сайта 20.kremlin.ru

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Скриншот сайта 20.kremlin.ru

Материалы вызвали негативную реакцию многих пользователей сети. В частности, активно комментируют запись с благотворительного концерта в Санкт-Петербурге в 2010 году. На ней на тот момент премьер-министр Владимир Путин исполняет песню Blueberry Hill.

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Скриншот сайта 20.kremlin.ru

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Другой ролик, опубликованный Кремлем, был снят во время посещения Путиным национального парка "Лосиный остров" в том же 2010 году. На кадрах видно, как российский лидер из бутылочки кормит лося.

"После пенсионного геноцида таких песенок для поднятия рейтинга недостаточно. Мурку пусть споёт!" "Уже нечем рейтинг поднимать?" "Рейтинг от пола надо отдирать! Выборы на носу, а у них конь не валялся!" – пишут в комментариях под видео.

"Рейтинг нужно с пола подымать!" Выкормивший молоком лося и спевший в караоке Путин насмешил людей

Скрин комментариев

"Рейтинг нужно с пола подымать!" Выкормивший молоком лося и спевший в караоке Путин насмешил людей

Скрин комментариев

"Рейтинг нужно с пола подымать!" Выкормивший молоком лося и спевший в караоке Путин насмешил людей

Скрин комментариев

"Рейтинг нужно с пола подымать!" Выкормивший молоком лося и спевший в караоке Путин насмешил людей

Скрин комментариев

"Рейтинг нужно с пола подымать!" Выкормивший молоком лося и спевший в караоке Путин насмешил людей

Скрин комментариев

"Рейтинг нужно с пола подымать!" Выкормивший молоком лося и спевший в караоке Путин насмешил людей

Скрин комментариев

"Рейтинг нужно с пола подымать!" Выкормивший молоком лося и спевший в караоке Путин насмешил людей

Скрин комментариев

"Рейтинг нужно с пола подымать!" Выкормивший молоком лося и спевший в караоке Путин насмешил людей

Скрин комментариев

"Рейтинг нужно с пола подымать!" Выкормивший молоком лося и спевший в караоке Путин насмешил людей

Скрин комментариев

"Рейтинг нужно с пола подымать!" Выкормивший молоком лося и спевший в караоке Путин насмешил людей

Скрин комментариев

"Рейтинг нужно с пола подымать!" Выкормивший молоком лося и спевший в караоке Путин насмешил людей

Скрин комментариев

"Рейтинг нужно с пола подымать!" Выкормивший молоком лося и спевший в караоке Путин насмешил людей

Скрин комментариев

"Рейтинг нужно с пола подымать!" Выкормивший молоком лося и спевший в караоке Путин насмешил людей

Скрин комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно сеть повеселила реакция принца Чарльза из Великобритании на президента России Владимира Путина, который решил с ним поздороваться во время визита в Израиль. Момент с их встречей попал на видео.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
соцсети фотографии видео Новости России политика
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