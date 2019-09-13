С 9 сентября, когда на CNN прошел первый материал о том, что двумя годами ранее ЦРУ провела операцию по эвакуации своего особо ценного агента из Кремля, мы наблюдали за ситуацией без особых комментариев. Тему активно подхватила французская пресса, но информация шла таким образом, что трудно было понять, насколько она соответствует действительности.

В самом деле, американское новостное агентство подало материал не просто о том, как лихо отработала их спецслужба, содержащаяся на деньги налогоплательщика, а в том плане, что сделано это было вынужденно, поскольку президент Трамп с самого старта своей деятельности стал довольно небрежно пользоваться сводками и материалами, которые ему предоставляются спецслужбами. Причем, он не просто "болтал лишнее", а делал это с представителями стран, которые для разведсообщества являются основными объектами разработки.

В частности, разведчиков поверг в шок беспрецедентный случай, когда сотрудники аппарата Трампа изъяли у его переводчика записи переговоров с Путиным. Как говорится, за руку не поймали, но жест это был однозначно тревожный, и спецслужбы приняли меры для того, чтобы привычка Трампа трепаться о чем попало с "хорошими парнями" типа Путина или Ына, не навредила их ценным агентам.

С другой стороны, спецы только так могли повлиять на ситуацию, поскольку такого президента себе выбрал американский народ и с этим ничего не поделаешь. Пока он будет у власти, надо просто скорректировать свою работу так, чтобы после его ухода в их парафии не осталось "лунного пейзажа". Это при том, что глав этих ведомств назначает или утверждает этот самый президент. Кстати, нашим спецам стоит присмотреться к этому опыту.

Новости Кремль строго засекретил историю шпиона Смоленкова

В общем, если бы факт был "с пылу, с жару", то его можно было довольно легко оценить, а так – трудно было понять, почему он всплыл только через два года и именно в таком информационном обрамлении. Тем не менее, реакция МИД РФ последовала такая, которая подтверждает мнение о том, что агент был действительно ценным. Маша Захарова даже повторила трюк лисы Алисы из еще совкового фильма про Буратино и запросила у Штатов пояснений: "А с кЭм, это, с кЭм?".

Поскольку мероприятие по изъятию агента проводилось в Черногории, где он был в отпуске с семьей, то россияне решили, что они стали жертвой нападения грабителей, которые их убили и скрыли тела. По крайней мере, именно в таком ключе проводилось соответствующее расследование. Но Маша сказала, что они самостоятельно выяснили, что важный россиянин не убит, а жив-здоров, как и его семья, радуется жизни и уже – гражданин США. В общем, не кашляет, и что характерно, даже не интересуется, как правоверный россиянин: "что там у хохлов?".

Более того, он живет в поселке, где вместе с ним проживают отставные высокие чины ЦРУ. В общем, у него – все хорошо. Думаю, Маше от этого стало легче и даже теплее на душе, если таковая у нее не стерлась трусами.

Но вот сегодня стало известно, что в Москве проведена чистка сотрудников аппарата Кремля, которые причастны к разрешению поездки агента в Черногорию. Забавно здесь то, что в одном из возмущенных комментариев было сказано, что мол знали же, что там готовится переворот и что туда своих нельзя пускать и все равно – пустили. Можно подумать, что из Болгарии он никак не выехал бы, или из Греции. Но про переворот было сказано душевно, хоть его и сорвали.

В общем, некто Олег Смоленков был завербован ЦРУ более десяти лет назад, когда он еще работал в аппарате посольства РФ в Вашингтоне. Потом он вернулся в Москвы и перешел работать в администрацию президента и в течение пяти лет имел доступ ко всему тому, что ложилось на стол Путина в бумажном виде. Говорят, что он наделал кучу сэлфиков на фоне стола с совершенно секретными бумагами "по чувствительным вопросам". А это значит, что Штаты имеют копии бумаг Путина, касающиеся и Украины, и сбитого Боинга и всего прочего. Не будь этого, чудака не вывезли бы вместе с семьей.

Кстати, семья же как-то в была курсе того, что переезжают из РФ в Штаты, а глава семью меняет работу в аппарате Путина на работу в аппарате ЦРУ и никакая духовность там никому в пятки не жала. Даже на таком уровне власти, где вроде все в шоколаде, имеются разные варианты.

Но есть еще одно соображение, по поводу описаний этого мероприятия. В Штатах говорят, что операция была вынужденная, поскольку безопасность агента стала призрачной, а кроме того, что получить агента такого масштаба крайне сложно.

Это может означать две вещи. Путину или Путиным, если их таки несколько, можно уже забросить маскарад с о своими стаканами, бутылками, едой и туалетной бумагой, в заграничных командировках. Как говорят, Путин/ы не хотел/и, чтобы где-то остался отпечаток пальцев или ДНК. Думаю, что бравый Олег Смоленков доставил их в Штаты в таком количестве, что никаких вопросов с идентификацией того поца, который рассказывает о бесконечно летающем гриле, не осталось.

Кроме того, ведь давайте почувствуем разницу в ситуации. Трамп выбалтывает секреты спецслужб просто по складу своего характера, а знает он об этих секретах из ежедневных отчетов спецслужб, которые ложатся ему на стол каждое утро, вместе с расширенными справками по вопросам, которые у Трампа вызвали повышенный интерес. Что он там запомнил, что понял и что выболтал – очень большой вопрос, а вот Олежка Смоленков имел доступ к самому столу, на который все ложилось, а возможно даже заносил эти бумаги на стол Путину. То есть, вместо Трампа, который так показывает свою крутизну, у Путина был крот прямо в кабинете, который профессионально оценивал важность бумаг и что-то даже скопировал, а остальное – передавал на словах. Это – совсем другой феншуй. И похоже на то, что у Путина таки есть какая-то "чуйка", если он внезапно стал рассказывать анекдоты о половых органах бабушек и дедушек, поскольку почувствовал, что его собственные тестикулы кто-то профессионально сжал так, что он действительно может стать бабушкой просто по мановению этой руки.

Второе впечатление касается именно американской подачи этого материала, а именно – комментариев неназванных сотрудников ЦРУ, которые говорят о том, что такого агента очень трудно получить. С одной стороны они этим говорят о том, что агент действительно имел допуск прримерно к тому объему закрытой информации, что и сам Путин и это не может не радовать. Всем тем, кто до этого момента казалось, что "Путин все порешает" – надо делать поправку на ветер. У того стол оказался с дыркой, куда самые секретные бумаги проваливались прямо в Лэнгли. Сколько и чего туда ушло – пускай теперь думают сами бестолковые хозяева Кремля. Они даже собственных секретов не смогли сохранить, а о чужих даже речи нету. Так что каждый будет выплывать из выгребухи самостоятельно и агент Олег показал, что порожняком выгрести не получится.

А кроме того, такие оценки сложности внедрения нового агента, легкое прикрытие того, что изъятый крот не был единственным и что там его заменил другой, а может и целая кротоферма. В общем, как там в РФ говорят о Путине, все Путем?

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