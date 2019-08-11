Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Блоги - Новости России

Андрей Орлов (Орлуша)
Андрей Орлов (Орлуша)
Поэт Все статьи автора

Нас приучают к лотку

2.1т

МАРШ МОСКОВСКИХ КОТОВ

Похоже, ребята, нас власти хотят

Воспитывать как несмышлёных котят.

Вчера на проспекте Создателя Бомбы

Нам не выбивали дубинкам пломбы,

Нас конные не разгоняли казаки,

Никто никого не тащил в автозаки,

На лицах улыбки цвели как цветы,

Вдоль стеночек жались милашки-менты,

Один из них даже успел рассказать,

Что выдан приказ никого не вязать,

Не атаковать демонстрантов колонны,

Ведь митинг законный, протест разрешённый.

Новости
Все вдруг стало предельно ясно, и так легко называть вещи своими именами!

Я – был. Прикоснулся к свободы глотку

И понял, что нас приучают к лотку.

Как будто бы власть мне сказала: "Сыночек,

Ты можешь пописать, но только в лоточек!

Из мисочки кушай, но есть уговор

Диваны не драть и не срать на ковёр!

Его нарушая, запомни одно:

Мы ткнём тебя мордой в твоё же говно!

Ты можешь мяукать и нрав проявлять

Лишь там, где тебе разрешили гулять,

Но если ведут тебя глупые лапки

На Старую площадь, где Папины тапки,

То в тапки нассать мы тебе не позволим

И палкой тебя по башке отпердолим!"

Новости
Понаехавшие решают судьбу Москвы

"Пусть мелко дрожит каждый кот-изувер, –

вскричал Полиграф Полиграфович (мэр),

А после добавил: – Вы что, позабыли,

Как мы вас, мерзавцев, душили-душили?

Короткая память? Котятки-лошки,

Что пел вам Высоцкий? Нельзя за флажки!

Кто за ограждение сунется лапкой,

Получит по мордочке ссаною тряпкой,

А глупеньких, тех, кто продолжит тупить,

Мы можем и вовсе в ведре утопить.

Пушистые, милые были? И – ладно!

Зато остальным будет впредь неповадно".

Новости
В России национальная трагедия: опять все молчат

Такой вот, дружочки, стишок о протесте

В одном хорошо огороженном месте…

Котята, давай промяукаем им:

- Мы – кошки, и будем гулять где хотим!

И пусть к нам относятся как-то иначе

Те, кто нас х*рачит за корм свой собачий.

Мы – кошки! Мы только свободою дышим!

Для нас нет преград, по деревьям и крышам,

По улочкам, по переулкам косым

Придём к вам и в папины тапки нассым!

Пусть Пресня, Ходынка, Сокольники, ЦАО

Дрожат, услыхав наше дружное "Мяу!"

Пусть власти узнают, что мы – не скоты,

А гордые, смелые супер-коты,

Что нам ненавистен ворюги чертог

И нахрен не сдался ваш ссаный лоток!

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Андрей Орлов (Орлуша) Андрей Орлов (Орлуша)
Место
Россия
Источник
Источник: Facebook Андрея Орлова
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
12
Смешно
9
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Карпов Стас
Карпов Стас
Это правильно, когда несмышленых котят приучают к лотку, а иначе загадят все вокруг и будут в этом жить. А окружающие их вынуждены будут жить в этом же д**ьме. А так, пусть ходят в лоток и не мешают жить остальным
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Макарский Александр
Макарский Александр
Все на майдан! Ссыте в папкины тапки,бейте и жгите ментов без оглядки! Ведь защитит нас свободных котов добрый и ласковый Белый Дом. Корма и сластей насыпят нам янки, будем в кастрюльках стрыбать без оглядки. И лишь обнаружим, очнувшись потом, ШО стали кастрированным евро-котом.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...