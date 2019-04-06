|Новости России
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Новости России

Саша Сотник
Саша Сотник
Российский журналистВсе статьи автора

Господа пропагандюги, каждый из вас на карандаше

1.6т

Выяснилось, что сбежавший из эфира пропагандюга Норкин, оказывается, не просто так сбежал. От слов Сергея Лойко у него едва не случился удар. Как сказала его жена, Юлия, Андрюше сплохнуло так, что у него подскочило давление на фоне диабета, и он пережил гипертонический криз. Вероятно, в связи с этим мы теперь обязаны проявлять человечность и испытать острую боль сочувствия.

Но мне как-то, знаете ли, не больно.

Более того: я бы хотел, чтобы каждый пропагандюга предстал перед трибуналом после крушения путинизма. Не сомневайтесь: каждый из них принесет с собой ворох справок о том, что у них - дичайшие заболевания: от чикугуньи до внематочной беременности. Некоторые предъявят хроническую слепошарость или даже явятся в инвалидных колясках - в струпьях и парше.

Новости
Низкий рейтинг Путина: кто поддерживает президента России

Значит, придется судить так. И Соловьева, и Киселева, и Норкина. И вешать - прямо в струпьях при внематочной беременности. Под их отчаянные вопли о человеческом сострадании. Но позвольте: никто из них не сострадал Леониду Драчу - отцу захваченного украинского моряка Андрея Драча. А он взял, да умер. От отчаяния. Не пережил разлуки с сыном. От боли за сына умер человек. Может, Соловьев пролил в эфире скупую мужскую? Или Кисель потёк от сочувствия? Или Норкин хоть словом упомянул об этой истории?

Ах, да - Норкин уже валялся с гипертоническим кризом...

Так вот, криз не поможет, господа пропагандюги. Каждый из вас на карандаше. И каждый ответит за свои чудовищные преступления: за разжигание войны и ненависти, за пропаганду убийств и оправдание диктатуры. Ибо хороший пропагандист - мёртвый пропагандист.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Саша СотникСаша Сотник
Темы
российская пропагандаРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Владимир СоловьевДмитрий Киселев
Место
Россия
Теги
пропагандаНовости Россиироссийские телеканалы
Источник
Источник:Facebook Саши Сотника
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
1
Смешно
6
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Как я понял, Санёк себя пропагандюгой не считает?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения