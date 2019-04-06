Выяснилось, что сбежавший из эфира пропагандюга Норкин, оказывается, не просто так сбежал. От слов Сергея Лойко у него едва не случился удар. Как сказала его жена, Юлия, Андрюше сплохнуло так, что у него подскочило давление на фоне диабета, и он пережил гипертонический криз. Вероятно, в связи с этим мы теперь обязаны проявлять человечность и испытать острую боль сочувствия.

Но мне как-то, знаете ли, не больно.

Более того: я бы хотел, чтобы каждый пропагандюга предстал перед трибуналом после крушения путинизма. Не сомневайтесь: каждый из них принесет с собой ворох справок о том, что у них - дичайшие заболевания: от чикугуньи до внематочной беременности. Некоторые предъявят хроническую слепошарость или даже явятся в инвалидных колясках - в струпьях и парше.

Значит, придется судить так. И Соловьева, и Киселева, и Норкина. И вешать - прямо в струпьях при внематочной беременности. Под их отчаянные вопли о человеческом сострадании. Но позвольте: никто из них не сострадал Леониду Драчу - отцу захваченного украинского моряка Андрея Драча. А он взял, да умер. От отчаяния. Не пережил разлуки с сыном. От боли за сына умер человек. Может, Соловьев пролил в эфире скупую мужскую? Или Кисель потёк от сочувствия? Или Норкин хоть словом упомянул об этой истории?

Ах, да - Норкин уже валялся с гипертоническим кризом...

Так вот, криз не поможет, господа пропагандюги. Каждый из вас на карандаше. И каждый ответит за свои чудовищные преступления: за разжигание войны и ненависти, за пропаганду убийств и оправдание диктатуры. Ибо хороший пропагандист - мёртвый пропагандист.

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