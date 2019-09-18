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18 сентября • обновлено в 15:22
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Саша Сотник
Саша Сотник
Российский журналист Все статьи автора

Чем бы россияне ни тешились, лишь бы при вечном Путине не вешались

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Еще раз. Технология - та же, что и с Голуновым.

Сейчас в АПэшечке включились в работу технологи, которые умело разогрели остатки российского общества, задействовав его на выход к собственному подъезду, после чего случится сеанс "Торжества Справедливости".

Устинова выпустят (как в случае с Голуновым - уже подключены "соловей с бобрихой", так что не сомневайтесь), Криворучко не накажут ("своих не сдаем"), все вопросы об ответственности (судьи, лжесвидетелей) замнут. Достигается, как минимум, три цели.

Павел Устинов

Павел Устинов

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Первая: наша Фемида, если и промахивается, то всегда исправляет ошибку, так что невиновные у нас обязательно оказываются на свободе, а если кто и сидит в тюрьме - значит, за дело;

Вторая: утверждается ложный постулат о наличии в России какого-то там "гражданского общества", выступлений которого "боится власть и прислушивается к пульсации". Никакого общества в РФ нет, оно уничтожено, раздавлено, распылено и атомизировано. Все, кто выходят - безусловно, граждане, честные люди, но это - осколки общества, и преувеличивать значимость их влияния - преступный самообман;

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Третья: щелчок по носу Собянина, попытка сделать его совсем не избираемым, устранение его фигуры с поля, на котором "взрослые дяди" играют в "транзит". И даже если это - обманные кубики для своих (чем бы ни тешились - лишь бы при вечном Путине не вешались) - пусть хоть чем-то занимаются. Лучше ложная игра, по крайней мере, её инициаторы контролируют и правила, и течение этих цирковых состязаний "на пиру всеблагих"...

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Автор
Саша Сотник Саша Сотник
Место
Россия
Источник
Источник: Facebook Саши Сотника
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