Главная Новости
28 сентября • обновлено в 17:01
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Новости России

Саша Сотник
Саша Сотник
Российский журналист Все статьи автора

Блестящее будущее Рейхс-помойки

4.4т

20% расходов из российского бюджета будут засекречены. Это означает, что каждый пятый рубль налогоплательщиков будет потрачен на то, о чем говорить нельзя. А о чем обычно не говорят в таких случаях? Уж точно не о социальных расходах на пенсии, медицину и образование. Умалчивать принято о шпионаже и спецоперациях, о разработке оружия и подготовке войн либо их ведении.

Вывод: 1/5 часть денег российских налогоплательщиков будет истрачена на реализацию гадостей и мерзостей, роящихся в голове государственных извращенцев. А еще – на помощь их маленьким друзьям-диктаторам – таким же ментальным уродцам, типа Мадуры, что примчался к Путину с нижайшей просьбой одолжить еще один миллиард долларов на золото и алмазы. Бедолаге уже давали не так давно, но он опять поиздержался. Как тут не порадеть родному человечку? – чай, не Мариванна из-под какой-нибудь Твери, процветающая уже два путинских десятилетия. Мадуру обидеть может каждый – хорошо, что есть Путин: заступник и кормилец, главный спонсор политической кунсткамеры, где каждый выродок с восхищением заглядывает в его глубокие рыбьи спец-глаза.

Новости
"Удар в бубен", способный разрушить путинскую систему

Но и этот кормчий бывает бессилен, когда США демонстративно отказываются выдать визы официальным негодяям. Государственных фашистов Косачева и Слуцкого не пустили на Генассамблею ООН. Но за малейшее унижение кремлевских барствующих маньяков должен жестоко страдать родимый холоп-страстотерпец.

И вот уже запущена тема запрета проведения американской лотереи по розыгрышу Грин-карт. Идея родилась у зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, пресыщенного американской мечтой по самую "майамскую недвижимость". Впрочем, не только ею живет сия законотварь, пустившая корни даже в компостной куче загнивающего Запада. Только в элитном комплексе “Остоженка Парк Палас” этому борцуну за справедливость принадлежат 14 квартир. А дети патриота Чепы имеют гражданство США, но стыдливо проживают в столице враждебной Великобритании.

Из приведенных выше фактов можно сделать вывод: чем удачнее складывается жизнь госслужащего и его родственников – тем шире распирает морду от инициатив на благо Рейха. Все-таки, не зря Путин назвал обеспечение "достойного уровня жизни людей" главной целью госуправления. Правда, счастливчик Чепа?

Новости
Чем бы россияне ни тешились, лишь бы при вечном Путине не вешались

Но вернемся к вашим скорбным деньгам, россияне, которых нет – до такой степени, что приходится держаться за падающие штаны. Расходы на функционирование президента и его администрации за три года превысят 100 млрд рублей. При том, что статус самой Администрации президента никак не прописан в Конституции. По сути, это – хозяйствующая организация, никак не задействованная в госуправлении. Но при Путине она стала чем-то вроде ЦК, в недрах которого разрабатываются проекты законов, спускаемых в уркаганский коллектор на Охотном ряду, где через нажатие кнопок упоротыми кокаинистами самые смелые фантазии лубянских партайгеноссе превращаются в узаконенную реальность.

Но самый жирный кусок бюджетного мяса будет нанизан на спасительные штыки. Бюджет МВД России в 2020 году может превысить 1 трлн рублей. Это наибольший показатель среди всех силовых ведомств, сопоставимый с бюджетом МВД 2016 года, когда из него еще не была выделена Росгвардиия. Спокойствие бандитов стоит дорого, в кремлевской "малине" это понимают, и готовы платить, сколько потребуется, чтобы содержать в сытости и боеготовности каждую овчарку – дабы по первому щелчку начальственного пальца могла перегрызла горло любому, посягнувшему на лагерную стабильность.

Новости
Чума в пещере людоедов

Сломанные ноги, вывихнутые судьбы, изуродованные жизни – издержки скрепной "зоны", которая уже вернулась: незаметно и вкрадчиво, на цыпочках государственной лжи.

И вот уже мэрия Москвы не согласовывает шествие "Бессмертный ГУЛАГ". Зачем тревожить тени репрессированных дедов? К чему стыдить сегодняшних чекистов и успешных вертухаев, тыча упитанными мордами в кровавые дела коллег-предшественников? Это было давно, просто время такое было, "с обострением классовой борьбы"…

Судя по распределению бюджетных средств, Кремль признал очевидное: главной угрозой существования режима в России является само население, которое предписано содержать в строгости и на голодном пайке. У заключенных в имперском гетто не должно быть денег на принятие самостоятельных решений и осознание независимости; россиянин должен быть глуп и плохо образован; при этом необходимо культивировать страх за собственную жизнь и неуверенность в завтрашнем дне. "Страх – Невежество – Нищета" - золотое сечение Рейхс-помойки. Любое восстание в путинском гетто должно быть исключено, а в случае если оно произойдет – подавление будет жестоким и показательным. Ни единого шанса на революционную самодеятельность: ни глубинным шаманам, ни их попутчикам. "Если человек абсолютно невиновен – я бы дал ему год условно" - вот правило Золотова, по которому де-факто каждый законопослушный гражданин России уже может считать себя условно осужденным. Или как там говорят вертухаи – "осУжденным"?

Новости
Кремлевский предатель решил балансировать

Фашисты трепетно относятся к знакам и приметам. Недаром их так возбудил рекламный слоган – "Каждому свое", что вся "Икея" принялась судорожно извиняться. А все потому, что жертва не должна догадываться, где на самом деле скоро окажется. Это еще не Бухенвальд, но уже почти Соловки – такие родные, что даже на "пятихатке" напечатаны. Осталось вражий "тырнет" обрушить и погрузиться в изучение скрепной морзянки, дабы увлеченно перестукиваться между камерами. Вот уже и плешь-фюрер возрождением печатных киосков озаботился, еще немного – и зазвенят бубенцы на прогрессивных почтовых птицах-тройках…

Куда мчишься ты, совок одичалый? Зажали тебя, людоедушку, в тисках XXIвека: ни убей, ни изнасилуй, ни кость человеческую не обглодай. Тяжело соответствовать. Остается, прокляв цивилизацию, обнести себя забором, обмотать колючкой и, самозабвенно хрустнув костяшками, выдохнуть: "Ну, скрепостные, на первый-второй-третий рассчитайсь! А теперь каждый третий – к стенке!.."

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Саша Сотник Саша Сотник
Тема
Политический блог
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Россия - страна-агрессор
Источник
Источник: sotnik-tv
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
6
4
Смешно
12
Интересно
27
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Марченко Юра
Марченко Юра
Сашка скулит и скулит надоел, все ему не так ,а так по Сашке лечь как Украина под США и подмахивать за кость упавшую с их стола,незавидная участь.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Чан Джеки
Чан Джеки
ну коды путин сделает писательский чучхе или ленинские если правильно помню апрельские сказки
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Масленко Валентин
Масленко Валентин
О! Скотник из запоя вылез опять!))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1

Блоги / мнения

ads pixel