Когда я говорю, что Россия однажды перейдет из режима "Катастрофа раз в неделю" в режим "Катастрофа каждый день", я имею в виду это.

Иркутская область. Наводнение. Погибшими числятся уже по меньшей мере 16 человек. Затоплены четыре тысячи жилых домов. В зоне бедствия – более девяти тысяч человек. Эвакуации, предупреждений, гуманитарных операций – не было. Непрофессионализм. Деградация. Безответственность. Ложь. Отвод глаз. Паралич ведомств. Полный развал вашего российского государства. Не через пять, десять, сто лет. Нет. Ваше государство мертво уже сейчас, в наши дни. Ваша цивилизация – на грани исчезновения. Какая главная тема российского медиапространства? Правильно. Кто первый протянул руку на встрече Трампа с Путиным. Чем озабочен ваш лидер? Правильно. Истреблением соседних народов, ядерным шантажом, строительством С-500, подкупом западных чиновников. Одним словом – "возрождением" России.

Наводнение в России Крым.Реалии

Тайшетский район

Как жители поселка Соляная узнали о грядущем кошмаре? Не из телефонных сообщений, рассылаемых МЧС. Не благодаря звонкам от службы спасения. Не от стука в дверь, возле которой стоял бы спасатель, готовящий людей к эвакуации. Они узнали о паводке, когда 26 июня проснулись от шума воды, которая сносит мосты и тросы. "Не переживайте, все под контролем", – заявили в районной администрации. То же самое власти говорили накануне, когда встревоженные жители, глядя на поднимающийся уровень реки, спрашивали: "Насколько это опасно?" К вечеру под воду ушли все дома в поселке. Жители перебрались на гору, где и заночевали – прямо на земле. Никакой эвакуации.

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Спасатели рапортовали: "Нет таких полномочий". Среди заночевавших на горе – женщина, недавно прооперированная из-за рака груди, а также больная сахарным диабетом девочка, у которой подскочил сахар в крови. Несмотря на просьбы, ни ту, ни другую спасатели не забрали. Местный житель увез женщину на плановую капельницу на собственном катере. Судьба девочки неизвестна. Телефон в городской администрации не отвечал. Селяне спасали друг друга на моторных лодках. Доставить продовольствие они не могли из-за затопления дорог. На спасателей надежды никакой: вертолеты в России применяются только для расстрела сирийцев. Консервы, которые чиновники доставили только к 28 июня, оказались просроченными. "Пришлось отдать собакам".

Нижнеудинский район

"По реке плывут дома, бани, теплицы и гробы. Мы отрезаны от внешнего мира". Погибли почти все животные в хозяйстве: спасатели не только не предупредили о бедствии, не только задержали эвакуацию, но и отказывались брать питомцев. Зона бедствия до сих пор остается без электричества, интернета, лекарств, питьевой воды. Разумеется, тут же нашлись предприимчивые коммерсанты, готовые продать булку хлеба за десятикратную стоимость. Широкая русская душа! Развоз пригодной для питья воды организовали волонтеры.

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Тулунский район

Территория была затоплена за считанные часы в результате прорыва дамбы. Незадолго до этого власти заверяли: "Причин для эвакуации нет!". "Оставайтесь по домам!", "Не поднимайте панику!" "Дамба выдержит подъём воды до 10 метров". Последующие оправдания чиновников о том, что они якобы предупреждали о бедствии, мытные жители назвали "бредом собачьим". В итоге людей снимали прямо с крыш – буквально в последний момент, когда уровень воды находился от конька крыши буквально в 20 сантиметрах. Везло тем пострадавшим, у кого был мобильный интернет. Представьте: Вы сидите на самом кончике крыши, которую вот-это поглотит вода, и пишите о том, что с вами тут "три пожилых человека". "50 СМ ЗАПАСА ОСТАЛОСЬ! 45! 30!" – пишите Вы, в то время как вода все ближе к этим самым старикам, ни один из которых не умеет плавать.

Деревня Евдокимов

"Чудовищно врут в СМИ: якобы были какие-то подомовые обходы, что людей предупреждали – никого не было! Перестаньте врать! Из-за вашего вранья уже погибли люди". Вопреки рассказам властей, ни один человек эвакуирован не был. Дед с восьмилетним внуком утонули из-за перевернувшейся лодки, на которой пытались эвакуироваться собственными силами. Погибли целые стада животных.

Благодарить за материал – "Сибирь.Реалии".

Просто навскидку за минувшие пару месяцев: Superjet, грязная нефть, взрыв на пороховом заводе в Дзержинске, провал эвакуации в Иркутской области. С "возрождением" вас, россияне. ДНР в каждый дом.

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