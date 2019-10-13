"Чернобыль сыграл огромную роль": Каспаров назвал причину распада СССР

Распад Советского Союза в первую очередь был связан с его поражением в войне в Афганистане.

Такое мнение во время лекции на форуме российской культуры в Будве высказал российский оппозиционер Гарри Каспаров. По его словам, вывод советских войск из Афганистана показал Западу, что империя отступает, а значит идет к своему концу.

Распад России Укринформ

"В крахе Советского Союза огромную роль сыграл Чернобыль, но главное – это результат Афганской войны. Генерал Громов стоит на мосту, танки организовано выходят. Не было никакого бегства, как у американцев из Сайгона, последний вертолет с крыши посольства... В Афганистане все было организовано и стало демонстрацией для Запада - империя отступает, а значит, идет к своему концу. Психологически люди перестают боятся, это как поражение. В последствии к концу 89-го рухнула вся восточная часть империи, а через год и весь СССР", – напомнил Каспаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению журналиста Саши Сотника, если Владимир Путин будет у власти еще ближайших 10-20 лет, то у России все меньше шансов остаться в прежних границах.

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