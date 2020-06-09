Фейгин указал на основную причину смертельного ДТП с Ефремовым

Освобожденный под подписку о невыезде Ефремов не будет бежать

ДТП с актером Михаилом Ефремовым в Москве было следствием алкоголизма и не имеет политической составляющей

ДТП с российским актером Михаилом Ефремовым не имело никакой политической составляющей, ее причиной был алкоголизм.

Такое мнение высказал OBOZREVATEL российский адвокат Марк Фейгин, отметив, что его обвиняют по "тяжелой" статье Уголовного кодекса РФ, предусматривающей тюремное заключение на срок до 12 лет.

"Конечно, все это произошло, потому что Ефремов действительно алкоголик. Говорить о том, что здесь есть какие-то иные причины, я бы не стал. Он и сам не раз рассказывал, что он человек, которому надо лечиться", – заметил он.

Адвокат заявил, что считает смертельное ДТП "обычным уголовным преступлением". Он обратил внимание на тот факт, что участок дороги, на котором произошла трагедия, "полностью просвечен камерами", что также исключает постановочный характер ДТП.

Адвокат назвал причину ДТП с Ефремовым

Фейгин также напомнил о том, что Ефремову провели экспертизу на наличие алкоголя в крови, показавшая, что актер был пьян, когда управлял автомобилем.

В то же время адвокат заверил, что нет ничего особенного в том, что Ефремова освободили под подписку о невыезде. "Во-первых, трудно себе представить, что Ефремов может сбежать куда-то за границу. В этом я глубоко убежден. Во-вторых, это действительно частая практика, когда обвиняемым по этой статье избирают меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей", – пояснил Фейгин.

Как писал OBOZREVATEL, российский актер Михаил Ефремов 8 июня устроил аварию в центре Москвы на Смоленской площади. Водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер от полученных травм спустя несколько часов после ДТП.

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