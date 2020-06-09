Главная Новости
9 июня • обновлено в 15:45
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Фейгин указал на основную причину смертельного ДТП с Ефремовым

  • ДТП с актером Михаилом Ефремовым в Москве было следствием алкоголизма и не имеет политической составляющей

  • Звезде грозит тюремное заключение сроком до 12 лет

  • Освобожденный под подписку о невыезде Ефремов не будет бежать

3.6т
Читать материал на украинском

ДТП с российским актером Михаилом Ефремовым не имело никакой политической составляющей, ее причиной был алкоголизм.

Такое мнение высказал OBOZREVATEL российский адвокат Марк Фейгин, отметив, что его обвиняют по "тяжелой" статье Уголовного кодекса РФ, предусматривающей тюремное заключение на срок до 12 лет.

"Конечно, все это произошло, потому что Ефремов действительно алкоголик. Говорить о том, что здесь есть какие-то иные причины, я бы не стал. Он и сам не раз рассказывал, что он человек, которому надо лечиться", – заметил он.

Адвокат заявил, что считает смертельное ДТП "обычным уголовным преступлением". Он обратил внимание на тот факт, что участок дороги, на котором произошла трагедия, "полностью просвечен камерами", что также исключает постановочный характер ДТП.

Адвокат назвал причину ДТП с Ефремовым

Адвокат назвал причину ДТП с Ефремовым

Фейгин также напомнил о том, что Ефремову провели экспертизу на наличие алкоголя в крови, показавшая, что актер был пьян, когда управлял автомобилем.

В то же время адвокат заверил, что нет ничего особенного в том, что Ефремова освободили под подписку о невыезде. "Во-первых, трудно себе представить, что Ефремов может сбежать куда-то за границу. В этом я глубоко убежден. Во-вторых, это действительно частая практика, когда обвиняемым по этой статье избирают меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей", – пояснил Фейгин.

Как писал OBOZREVATEL, российский актер Михаил Ефремов 8 июня устроил аварию в центре Москвы на Смоленской площади. Водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер от полученных травм спустя несколько часов после ДТП.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
VIP-ДТП Эксклюзив
Персоны
Михаил Ефремов Марк Фейгин
Место
Россия Москва
Тег
ДТП
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
1
Смешно
0
Интересно
19
Печально
0
Трэш
Новости России

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 27 856.

    Вылечились: 12 412. Умерли: 810.

  • В мире заболели более 7,1 млн человек, погибли – больше 407 тысяч.

  • В США заявили, что нашли доказательство распространения коронавируса в Китае еще летом-2019.

  • К самодельным маскам озвучили новое требование – только так они смогут защитить.

  • В ВОЗ заявили, что ситуация с пандемией коронавируса в Европе улучшается, однако в целом в мире она становится все хуже.

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги