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"Адольф одобряет!" В России решили узаконить нацистскую свастику

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Государственная Дума России одобрила законопроект, смягчающий запрет на демонстрацию нацистской свастики.

Соответствующее решение российский парламент принял в первом чтении, сказано в сообщении пресс-службы Госдумы.

Снятие ограничений касается, в частности, учебных целей, искусства и СМИ, но при условии осуждения нацизма. Пропаганда или оправдания этой идеологии запрещаются.

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Иллюстрация. Немецкий диктатор Адольф Гитлер со свастикой

Иллюстрация. Немецкий диктатор Адольф Гитлер со свастикой

New York Post

"А ко второму чтению хотят внести поправку, чтобы реконструкторы могли ходить в костюмах со свастонами", – пишет "Лента.ру" в Twitter.

"Адольф одобряет", "Сталин точно на бок перевернулся", "Свастика сама по себе ни при чем, а вот пропаганда нацизма – зло", – пишут о новости пользователи сети.

"Адольф одобряет!" В России решили узаконить нацистскую свастику

Скриншот

"Адольф одобряет!" В России решили узаконить нацистскую свастику

Скриншот

"Адольф одобряет!" В России решили узаконить нацистскую свастику

Скриншот

Отметим, авторами законопроекта "О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части совершенствования правового регулирования использования нацистской символики в произведениях науки, литературы, искусства" выступила группа депутатов во главе с заместителем председателя Госдумы Петром Толстым, председателями комитета по культуре Еленой Ямпольской и комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

"Я считаю, что это очень правильная инициатива, потому что закон с таким святым названием "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне" должен быть абсолютно безупречен, и никакая его часть не может вызывать какой бы то ни было негативной реакции в обществе", – высказалась о поправках Ямпольская.

Как писал OBOZREVATEL, ранее российский топ-пропагандист Владимир Соловьев объявил украинский закон о государственном языке "нацистским". Он провел параллели между политикой украинизации и преследованиями евреев в гитлеровской Германии.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Теги
Государственная Дума РоссиизаконопроектНовости России
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Шавки расейские взвыли!
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Перемогич Зрадич
Перемогич Зрадич
Надо же, мы с украинцами в одной стране ведь жили, нормальные люди были, насколько помню. Как же можно так отупеть за 25 лет?!!!
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леня зе
леня зе
Перемогич Зрадич, ты галычан с жителями украины не путай.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
С каждым днем мне все больше и больше хочется увидеть того кто сочиняет заголовки статей. По моему обоз для этой цели нанял палату в известном заведении где куда ни плюнь одни императоры и цари)
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Пигин Макс
Пигин Макс
И снова проходил мимо, Это уникальный человек.Все нейрохирурги мира охотятся за ним. Всем очень интересно, что находится в его черепной коробке.
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