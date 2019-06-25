"Адольф одобряет!" В России решили узаконить нацистскую свастику

Государственная Дума России одобрила законопроект, смягчающий запрет на демонстрацию нацистской свастики.

Соответствующее решение российский парламент принял в первом чтении, сказано в сообщении пресс-службы Госдумы.

Снятие ограничений касается, в частности, учебных целей, искусства и СМИ, но при условии осуждения нацизма. Пропаганда или оправдания этой идеологии запрещаются.

Иллюстрация. Немецкий диктатор Адольф Гитлер со свастикой New York Post

"А ко второму чтению хотят внести поправку, чтобы реконструкторы могли ходить в костюмах со свастонами", – пишет "Лента.ру" в Twitter.

"Адольф одобряет", "Сталин точно на бок перевернулся", "Свастика сама по себе ни при чем, а вот пропаганда нацизма – зло", – пишут о новости пользователи сети.

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Скриншот

Скриншот

Отметим, авторами законопроекта "О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части совершенствования правового регулирования использования нацистской символики в произведениях науки, литературы, искусства" выступила группа депутатов во главе с заместителем председателя Госдумы Петром Толстым, председателями комитета по культуре Еленой Ямпольской и комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

"Я считаю, что это очень правильная инициатива, потому что закон с таким святым названием "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне" должен быть абсолютно безупречен, и никакая его часть не может вызывать какой бы то ни было негативной реакции в обществе", – высказалась о поправках Ямпольская.

Госдума в первом чтении приняла закон, разрешающий использовать нацистскую символику в учебных целях. Но не должно быть пропаганды или оправдания этой идеологии. А ко второму чтению хотят внести поправку, чтобы реконструкторы могли ходить в костюмах со свастонами pic.twitter.com/fDrEvplRPS — Лента.ру (@lentaruofficial) June 25, 2019

Как писал OBOZREVATEL, ранее российский топ-пропагандист Владимир Соловьев объявил украинский закон о государственном языке "нацистским". Он провел параллели между политикой украинизации и преследованиями евреев в гитлеровской Германии.

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