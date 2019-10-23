"А что у тебя там?" Путин опозорился на встрече с президентом Египта

Глава России Владимир Путин оконфузился странным поведением с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Во время разговора, он полез к тому под пиджак.

Инцидент произошел на первом экономическом форуме "Россия — Африка", который проходит в Сочи. Подтверждающее видео опубликовал Telegram-канал RIA_Kremlinpool (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, Путин заметил, что его собеседник надел похожий галстук, и потянулся к нему рукой. Он даже немного вытянул этот предмет гардероба из-под пиджака Абделя Фаттаха, пытаясь сравнить его со своим.

Абдель Фаттах ас-Сиси и Владимир Путин RIA_Kremlinpool

При этом президент Египта удивился и, улыбаясь, жестом остановил его.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин попал под очередную волну насмешек от своих же граждан во время приветствия представителей африканской делегации на открытии первого экономического форума "Россия — Африка" в Сочи.

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