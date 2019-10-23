Главная Новости
23 октября • обновлено в 16:37
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

"А что у тебя там?" Путин опозорился на встрече с президентом Египта

1.9т Читать материал на украинском

Глава России Владимир Путин оконфузился странным поведением с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Во время разговора, он полез к тому под пиджак.

Инцидент произошел на первом экономическом форуме "Россия — Африка", который проходит в Сочи. Подтверждающее видео опубликовал Telegram-канал RIA_Kremlinpool (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Новости
"Паркинсон лягнул?" Россияне высмеяли странный поступок Путина

Так, Путин заметил, что его собеседник надел похожий галстук, и потянулся к нему рукой. Он даже немного вытянул этот предмет гардероба из-под пиджака Абделя Фаттаха, пытаясь сравнить его со своим.

Абдель Фаттах ас-Сиси и Владимир Путин

Абдель Фаттах ас-Сиси и Владимир Путин

RIA_Kremlinpool

При этом президент Египта удивился и, улыбаясь, жестом остановил его.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин попал под очередную волну насмешек от своих же граждан во время приветствия представителей африканской делегации на открытии первого экономического форума "Россия — Африка" в Сочи.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия Сочи
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
11
16
Смешно
1
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
филипп филипыч
филипп филипыч
конфуз всем конфузам конфуз)) где то в это время дырявый носок и мятый пиджак тихонько заплакали в углу
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
hunt andres
hunt andres
Обоз, кому в сцыте в очи? Ведь видео каждый в состоянии посмотреть и не увидеть ни конфузы Путина, ни останавливающего жеста Сиси))) Цвет настроения жовтый?)))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Хорошо что не к шеринке потянулся по привычке
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
hunt andres
hunt andres
ПНХ ПТН, к ширинке - это к Пете.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения