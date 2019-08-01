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"500 тысяч на границе": названа военная цель Путина

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В "дальней перспективе" Российская Федерация планирует сформировать на своих западных границах полумиллионную группировку вооруженных сил.

"Примерно такую, как была в группе советских войск в Германии, или хотя бы на 200-300 тысяч", – сказал OBOZREVATEL военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, цель такого шага – "угрожать НАТО на европейском театре военных действий".

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По оценкам Жданова, цель может быть реализована "в сокращенном составе" к 2030 году. Эксперт пояснил: в настоящее время у армии России имеется две большие проблемы: устаревшее вооружение и нехватка современного оружия, а также острая недоукомплектованость армии кадрами.

Владимир Путин, Сергей Шойгу

Владимир Путин, Сергей Шойгу

Официальный сайт президента РФ

"У них военкомы бегают с облавами на ребят призывного возраста. В 2017 году Госдума разрешила отправлять в горячие точки срочников, потому что контрактники уже не хотят погибать за те деньги, которые может платить Россия. Люди не хотят идти на войну и умирать за "русский мир" или за Путина. А в январе этого года Госдума приняла закон, ужесточающий ответственность за уклонение от воинской службы. Размер штрафов увеличен в 10 раз, ужесточили уголовную ответственность", – сообщил эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, в сети появилось множество публикаций о том, что Россия стягивает к границе Украины военную технику старого образца. Вооружение имеет признаки длительного хранения на складах.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Холодная война между Западом и Россией
Персона
Олег Жданов
Место
Россия
Тег
НАТО
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Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
Это точно про Украину написано, у русских нет горячих точек)))
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Макарский Александр
Макарский Александр
Перепутали Укрорейх с Россией,чушкари свидомые
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
У них военкомы бегают с облавами на ребят призывного возраста....при этом планы военкоматов на срочников с каждым годом все меньше и меньше...хотя свiдомо МАНДАйнутое бидло схавает...не в первой!
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