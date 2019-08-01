"500 тысяч на границе": названа военная цель Путина

В "дальней перспективе" Российская Федерация планирует сформировать на своих западных границах полумиллионную группировку вооруженных сил.

"Примерно такую, как была в группе советских войск в Германии, или хотя бы на 200-300 тысяч", – сказал OBOZREVATEL военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, цель такого шага – "угрожать НАТО на европейском театре военных действий".

По оценкам Жданова, цель может быть реализована "в сокращенном составе" к 2030 году. Эксперт пояснил: в настоящее время у армии России имеется две большие проблемы: устаревшее вооружение и нехватка современного оружия, а также острая недоукомплектованость армии кадрами.

Владимир Путин, Сергей Шойгу Официальный сайт президента РФ

"У них военкомы бегают с облавами на ребят призывного возраста. В 2017 году Госдума разрешила отправлять в горячие точки срочников, потому что контрактники уже не хотят погибать за те деньги, которые может платить Россия. Люди не хотят идти на войну и умирать за "русский мир" или за Путина. А в январе этого года Госдума приняла закон, ужесточающий ответственность за уклонение от воинской службы. Размер штрафов увеличен в 10 раз, ужесточили уголовную ответственность", – сообщил эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, в сети появилось множество публикаций о том, что Россия стягивает к границе Украины военную технику старого образца. Вооружение имеет признаки длительного хранения на складах.

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