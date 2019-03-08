Выступая на коллегии ФСБ Владимир Путин рассказал чекистам, что в 2018 году они поймали около 600 шпионов, в числе которых оказалось 129 кадровых сотрудников и 465 агентов. В прошлом году чекисты узнали от президента РФ, что они за 2017 год разоблачили 72 кадровых сотрудника, а агентов поймали 397. Годом раньше, отчитываясь перед своей конторой, Путин поведал о 53 обезвреженных "джеймсов бондов" и 386 завербованных ими агентах, пишет Игорь Яковенко для Блога.

Каждому из тех, кто работал на производстве в СССР, хорошо знаком этот принцип социалистической отчетности. В каждый последующий год должно быть произведено больше сеялок, веялок, пар обуви и коксующегося угля, чем в предыдущий. Правда, в последние годы советской власти разнарядки по поимке шпионов не обнародовались.

Это отсылка к 30-м годам, когда Сталин объявил об обострении классовой борьбы по мере укрепления социализма и стал рассылать по регионам циркуляры с разнарядками по цифрам расстрелов. Путину очень не хватает сталинского имперского величия. Не хватает наводимого им ужаса. Путин очень старается возродить зловещую империю, но получается карикатура.

В своих стараниях подражать Сталину Путин напоминает Топтыгина 1-го из сказки Салтыкова-Щедрина, от которого "добрые люди кровопролитиев ждали, а он Чижика съел". Пародируется все. СССР создал вокруг себя мировую систему социализма, протянул щупальца по всему миру – Путин оккупировал Абхазию с Южной Осетией и Крым с частью Донбасса, а также заручился поддержкой островного государства Вануату.

Попытались создать правящую партию – получилась карикатурная "Единая Россия", из которой постоянно раздаются совершенно неприличные звуки. Вот только что депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев, избранный, естественно, от партии "Единая Россия" заявил малоимущим пенсионерам, что они сами виноваты в своих пенсиях в восемь тысяч рублей, так как во время своей молодости они были тунеядцами и алкашами.

"У рабочих, которые работали у станка сварщиками, слесарями, у них такие пенсии. Когда в советское время было тунеядство, гоняли их: "Идите на работу!". Когда алкоголизм был: "Идите работать!". Когда люди нормально работали и получали нормальную зарплату, ихние пенсии сегодня, ихние, которые были созданы с тех годов, получают те тунеядцы и алкаши. И поэтому у них восемь тысяч. А у тех, кто работал нормально, 20-25 тысяч и более".

Сам волгоградский единоросс руководил ООО "Газпром трансгаз Волгоград" и нажил три квартиры площадью соответственно 130, 47 и 157 кв. м. Задекларированный доход единоросса за 2017 год составил около 14 миллионов рублей…

Среднестатистический советский бюрократ точно так же презирал все эти ширнармассы, но на людях надевал лицо и говорил по бумажке. Бюрократ путинского призыва, во-первых, говорит без бумажки, во-вторых, не всегда понимает, где и что можно говорить, а в-третьих, в условиях вездесущего интернета любой неприличный звук, произведенный в, казалось бы, камерной аудитории разносится по всему свету, входит в резонанс с другими неприличными звуками, что и превращает путинскую бюрократию в шарж на бюрократию советскую.

Путинский телевизор как будто специально воспроизводит сплошь карикатурные типы. Карикатурные злодеи: Ж., Багдасаров, Сатановский, Кедми. Карикатурный "политолог": Марков. Карикатурный украинец: Ковтун. Карикатурный поляк: Корейба. Карикатурный американец: Бом.

Отдельная задача создать образ карикатурного "либерала". Тут перепробовали многих, оставили наиболее подходящих для роли "либерала по вызову": Станкевича и Надеждина. В советские годы пропаганда немало поработала для того, чтобы слово "либерализм" прочно связалось с прилагательным "гнилой", а при слове "интеллигенция" из глубин коллективного бессознательного немедленно всплывали слова "говно нации" и прилагательное "вшивая". У российского телевизора сейчас есть и другая задача.

Поскольку его смотрят не только в России, но и через интернет в соседних странах, в том числе в Украине, то соловьевым и прочим поповым-скабеевым важно всячески укреплять такие штампы как: "поскреби российского либерала – обнаружишь имперца", "российский либерал заканчивается на Крымском вопросе" и т.д. С этой целью в телевизор зовут только тех "либералов", которых скрести совершенно не обязательно, поскольку имперство и крымнашизм из них вываливаются при каждом шаге.

В программу "60 минут" от 6.03.2019 для демонстрации украинцам вот именно такой крымнашистской и имперской сущности российских либералов был приглашен Борис Надеждин. Дождавшись слова, "либерал" Надеждин стал рассказывать присутствующим в студии украинцам, что "не было такого, чтобы российские вооруженные силы с развернутыми знаменами танковым строем входили на территорию Украины".

Попытки представителей Украины объяснить "либералу" Надеждину, что, например, под Иловайском и под Дебальцево российские вооруженные силы ворвались на территорию Украины именно "танковым строем" и именно "с развернутыми знаменами", были заглушены и "либерал" Надеждин стал и дальше учить украинцев уму-разуму. "Вы не там видите угрозу!" - по-отечески направлял к свету истины заблудший украинский народ "либерал" Борис Надеждин. Россия, конечно, вмешивается в дела Украины – это "либерал" Надеждин признает.

Но главная проблема, уверяет Надеждин, не в России, а в том, что после Майдана "большая часть украинцев не готова мириться с новой властью". Стоит ли удивляться тому, что когда вот такое выдается за "российский либерализм", ни один нормальный человек не сможет отличить вот такого карикатурного российского "либерала" от имперца.

Карикатурный характер путинского режима не означает его безобидность, а меньшее число жертв по сравнению с режимами Гитлера и Сталина, вовсе не означает, что Путин в перспективе не может сравняться в масштабе злодеяний со своими предшественниками. Зло в случае безнаказанности имеет склонность к самовозрастанию…

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