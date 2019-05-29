Рейтинг доверия россиян президенту Владимиру Путину обновил исторический минимум и снизился до 31,7 процента.

Я не думаю, что эти цифры сами по себе представляют какую-то проблему для Путина, поскольку не существует прямой возможности конвертации этих цифр в какие-то угрозы для его власти.

Для того чтобы подобного рода цифры могли каким-то образом трансформироваться в реальную угрозу власти, должны быть институты. В частности, институт выборов, институт оппозиции, институт гражданского общества и так далее. Ничего этого в России нет. Поэтому у Путина может быть еще большая потеря рейтинга доверия, он может упасть до 10%, и это не будет иметь существенного значения.

Но можно сказать, что это оказывает какое-то моральное воздействие на власть. Это может привести к тому, что будет дано указание ВЦИОМу давать другие цифры по принципу "ах ты мерзкое стекло" по известной сказке.

Владимир Путин во время поездки в Астраханскую область РФ Официальный сайт президента России

Это может привести и к каким-то другим последствиям, но реальной угрозы это не представляет.

Более того. Здесь нужно отметить, что различные вопросы дают различные ответы. По данным того же опроса, уровень доверия – это одна цифра, а уровень поддержки курса, признания его курса позитивным – намного большая цифра, 65,8%.

Поэтому я не думаю, что есть какая-то проблема и есть основания считать, что у нас чуть ли не предреволюционная ситуация. Такой проблемы нет.

У Путина сегодня в России нет оппонента, нет оппозиции, и это главное. На совершенно иррациональный вопрос: "Если не Путин, то кто?" - к сожалению, в России сегодня нет ответа.

Зачистка политического поля оказалась слишком серьезной и слишком радикальной для того чтобы какая-то социология, какое-то падение доверия сыграло существенную роль.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.