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Игорь Яковенко
Игорь Яковенко
Российский журналистВсе статьи автора

Дети тонут в сортирах: куда бежать россиянам

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Жители российского города Киселевск обратились к канадскому премьеру Джастину Трюдо с просьбой предоставить им убежище. Всему виной – катастрофическая экологическая обстановка, в которой вынуждены существовать эти жители Кузбасса.

Я полагаю, что жители Кузбасса, которые обратились с просьбой предоставить им экологическое убежище, в данном случае находятся в очень большой компании.

Я понимаю, что идея патриотизма, которую так усиленно пропагандирует телевизор, может быть достаточно распространена, но, тем не менее, это поверхностная история. Я полагаю, что в таком же состоянии находится 90% граждан России. И как в том замечательном фильме "Ширли-мырли", когда вся Россия садится в самолет и летит на Канары – сейчас люди в таком же состоянии. Абсолютная безысходность. Безысходность в плане экологии, в плане зарплат, в плане пенсий, в плане вообще условий жизни.

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Люди живут в ситуации, когда примерно у четверти населения нет нормальных туалетов, и дети просто тонут в этих уличных сортирах, поэтому я думаю, что гражданство Канады или какой-то другой нормальной страны – это реальная мечта.

Российская Федерация, туалет на улице, иллюстрация

Российская Федерация, туалет на улице, иллюстрация

Радио Свобода

Что же касается перспектив для этих людей, то я думаю, что ничего страшного с ними не будет. Потому что Кузбасс – это тот регион, с которого можно сослать куда? На Камчатку? В Магадан?

Такая же ситуация практически во всех регионах России. Это просто показатель, один из многочисленных примеров того, в каком состоянии живут граждане Российской Федерации.

Могут ли с подобной просьбой выступить другие города? Я думаю, это проявление своеобразного акционизма. Это такая акция. Серьезных последствий не будет. Я полагаю, широкой поддержки в других городах не будет. Просто потому, что нет организаторов, которые бы смогли возглавить и координировать этот процесс.

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Но если бы нашелся какой-то общероссийский лидер, который захотел бы подобную тему раскрутить – я думаю, практически во всех регионах России нашлись бы такие инициативные группы, - в этом случае его бы просто посадили, потому что есть специальная статья Уголовного кодекса: "Посягательство на территориальную целостность России".

Учитывая ту истерику, которая сейчас существует в правоохранительных органах после дела Голунова, думаю, посадили бы. А что касается такой разовой акции, то думаю, на нее мало кто обратит внимание. Надеюсь, для ее организаторов все пройдет без последствий.

Теперь что касается параллелей между Кузбассом и оккупированным Донбассом. Я полагаю, что жители этих территорий Донецкой и Луганской областей абсолютно безсубъектны. Эти люди действительно находятся в оккупации, в жестком гетто. Поэтому рассчитывать на то, что там будет более-менее нормальное волеизъявление, не приходится.

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Эти люди просто ждут освобождения от тех бандитов, которые там окопались. Поэтому ничего похожего не будет – это совершенно очевидно.

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Тег
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