Ждали оккупации новых территорий Украины: СБУ задержала четырех прокремлевских интернет-агитаторов

Служба безопасности Украины задержала четырех человек в разных регионах страны, которые активно поддерживали агрессию России. Они оправдывали военные преступления и публично ожидали захвата новых украинских территорий.

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Среди прокремлевских интернет-агитаторов - работница суда, безработный из Киева, 56-летний и 60-летний мужчины, которые распространяли российскую пропаганду. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В Чернигове задержали 41-летнюю секретаршу местного суда, которая в телефонных разговорах со знакомыми россиянами призывала к массированным ударам по украинским городам.

А в Киеве схватили 24-летнего безработного мужчину, который по заданию ФСБ должен был распространять листовки с фейками, в частности с QR-кодом, который вел к антиукраинскому интернет-сообществу. Сотрудники СБУ задержали агитатора, когда он заказал в типографии печать первой партии пророссийских листовок в количестве 900 шт.

В Харькове в руки правоохранителей попал 56-летний местный житель, который вел пропагандистский канал на "Рутубе", призывая к захвату региона, и администрировал Telegram-канал в поддержку оккупационных войск и дискредитации ВСУ.

В Винницкой области задержали 60-летнего мужчину, жителя Гайсинского района, который в соцсетях призывал к оккупации востока Украины. На своей странице в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники" он публиковал сообщения в поддержку оккупантов.

Экспертизы подтвердили, что все фигуранты осуществляли информационно-подрывную деятельность в пользу РФ. Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, в частности за оправдание агрессии, призывы к насильственной смене власти и посягательство на территориальную целостность, а именно:

ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (незаконченное покушение на препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);

ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий);

ч. 1 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории и к изменению государственной границы Украины).

Все фигуранты дел находятся под стражей. Им грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Службы безопасности Украины задержали вражеского агента РФ, который корректировал удары по военным госпиталям Полтавщины. Предателем оказался 36-летний местный безработный, который поддерживал действия оккупантов.

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